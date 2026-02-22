ALERTA MÁXIMA en Walmart de Poinciana: agentes IDENTIFICAN a adolescente asesinado a tiros

Un trágico incidente ocurrió el jueves por la noche en un Walmart de Poinciana, donde un adolescente de 16 años fue asesinado a tiros durante un enfrentamiento relacionado con un hurto, según informó WESH 2 News. Las autoridades identificaron al joven como Jairus Eroge Jones el sábado, mientras su familia enfrenta un profundo duelo.

Adolescente asesinado en Walmart de Poinciana: familia rinde homenaje a "JJ"

La madre del adolescente, Naporsha Jones Spruill, compartió con WESH 2 News: "Mi hijo Jairo, a quien todos conocían y querían como 'JJ', era una luz brillante y hermosa en este mundo… Nos duele el corazón, pero queremos que el mundo recuerde a JJ por su sonrisa, su energía y el amor que nos dio con tanta generosidad".

Según Spruill, JJ era un joven apasionado por el fútbol americano, desempeñándose como corredor y mariscal de campo, y había ganado dos anillos de MVP. Más allá de sus logros deportivos, su madre destacó su carácter, su liderazgo y su corazón generoso.

Autoridades identifican al adolescente como Jairus Eroge Jones, 16 años.

Detalles del enfrentamiento y actuación policial en Poinciana

El tiroteo ocurrió después de que un oficial fuera de servicio, presente en la tienda ubicada en 904 Cypress Parkway, fuera alertado por un oficial de prevención de pérdidas sobre tres individuos que ocultaban mercadería en su ropa. Uno de los sospechosos portaba un arma al intentar escapar, y el agente disparó, confirmándose posteriormente la muerte del adolescente, según el sheriff Chris Blackmon: "Nuestro agente disparó al sospechoso y lo eliminó".

La Oficina del Sheriff del Condado de Osceola (OCSO) indicó que los otros dos involucrados, un menor y un adulto de aproximadamente 20 años, ya fueron identificados y contabilizados, aunque no está claro si enfrentarán cargos. Testigos captaron imágenes del incidente; sin embargo, el video del adolescente era borroso, al igual que las grabaciones de clientes y de tres buenos samaritanos armados que intervinieron y se identificaron ante el agente.