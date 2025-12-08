- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Néstor Gorosito
- Sporting Cristal
- Ricardo Gareca
- Gimnasia vs Estudiantes
- Tabla Liga de Vóley
ALARMANTE situación para inmigrantes de país rechazado por Trump: ICE arresta a 12 personas en Minneapolis
Las detenciones generan controversia entre autoridades locales y estatales, mientras el ICE califica a los arrestados como "criminales extranjeros peligrosos".
En una operación federal centrada en la detención de inmigrantes en situación irregular, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó a 12 personas en el área metropolitana de Minneapolis-St. Paul, una ciudad conocida por albergar la comunidad somalí más grande del país. Aunque la acción se enfocaba principalmente en inmigrantes somalíes, menos de la mitad de los detenidos provienen de Somalia.
PUEDES VER: ALERTA con Trump, inmigrantes: la restricción sin precedentes que enfrentan los REFUGIADOS que intentan llegar a EE. UU.
ICE arresta a 12 personas en Minneapolis en operación contra inmigrantes somalíes
Según informó Associated Press, el ICE detalló que, de los 12 arrestados, seis son de México, cinco de Somalia y uno de El Salvador.
La agencia calificó a los detenidos como algunos de los "peores entre los peores criminales extranjeros ilegales" y señaló que ocho de ellos enfrentaban cargos o condenas por delitos que incluyen agresión, fraude, violencia doméstica y conducir bajo la influencia de drogas.
Minneapolis-St. Paul ha sido un objetivo clave de las políticas de deportación del gobierno de Trump, tras operativos similares en ciudades como Chicago, Los Ángeles y Charlotte, Carolina del Norte. Esta semana, las autoridades federales también llegaron a Nueva Orleans, donde planean arrestar hasta 5,000 personas, según informó Associated Press.
Arrestos de ICE en Minneapolis causan polémica en Estados Unidos
Las detenciones han generado críticas de funcionarios locales y estatales. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, aseguró que la policía de la ciudad "no participará en la operación federal de aplicación de la ley de inmigración", subrayando su compromiso con la protección de la comunidad somalí.
Por su parte, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, afirmó que tanto Frey como el gobernador Tim Walz estaban "fallando en hacer cumplir las leyes de inmigración y poniendo en riesgo a los ciudadanos".
El presidente Donald Trump también se ha referido públicamente a los inmigrantes somalíes en términos despectivos, llamándolos "basura" y afirmando que "no contribuyen en nada". Además, culpó al gobernador demócrata Walz por supuestos fraudes en programas estatales que, según medios conservadores, habrían canalizado dinero a un grupo extremista somalí, de acuerdo con Associated Press.
- 1
ALERTA para migrantes en EE. UU.: USCIS abrirá centro especializado para investigar solicitudes
- 2
MALA NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: NUEVA LEY endurece sanciones y obliga a pagar $5,000 al ser detenidos
- 3
Cheque de reembolso hasta US$8,046: a quiénes beneficia, requisitos y cómo cobrarlo en Estados Unidos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90