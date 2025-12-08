- Hoy:
Inmigrantes son "bloqueados" de la ciudadanía americana por USCIS: ocurrió momentos antes de la ceremonia de juramento
En Boston, inmigrantes que esperaban naturalizarse el 4 de diciembre fueron retirados de la fila por el USCIS antes de la ceremonia. ¿Por qué?
Un grupo de inmigrantes en Boston se encontró con un obstáculo inesperado justo antes de completar su proceso de naturalización, el trámite mediante el cual un residente puede adquirir la nacionalidad estadounidense. Momentos antes de jurar lealtad a Estados Unidos, funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) les impidieron continuar con el proceso para obtener la ciudadanía americana, según reportes recientes.
¿Por qué el USCIS "bloqueó" a inmigrantes de obtener la ciudadanía americana justo antes de la ceremonia de juramento?
El incidente ocurrió el jueves 4 de diciembre en Faneuil Hall, mientras los aspirantes a ciudadanos estadounidenses ya habían sido aprobados y se encontraban formados para la ceremonia final. Según WGBH, los funcionarios detuvieron a varias personas por su país de origen, siguiendo órdenes de la administración Trump.
La suspensión afectó a solicitantes de 19 países que enfrentan restricciones de viaje desde junio y que han sido designados por el gobierno como de "alto riesgo", informó NBC News. Gail Breslow, directora ejecutiva de Project Citizenship, señaló: "La gente se salió de la fila. No cancelaron toda la ceremonia", describiendo el desconcierto de los afectados.
Contexto de la suspensión y la política de inmigración en Estados Unidos
Las restricciones implementadas por la administración Trump afectan principalmente a ciudadanos africanos y asiáticos. Según WGBH, muchos inmigrantes recibieron notificaciones de cancelación de sus ceremonias, aunque para varios llegó demasiado tarde, justo cuando estaban a punto de completar el proceso de ciudadanía americana.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional declaró a NBC News: "La ciudadanía americana es un privilegio, no un derecho. No asumiremos ningún riesgo cuando el futuro de nuestra nación esté en juego". Agregó que la administración busca garantizar que quienes se convierten en ciudadanos sean "los mejores de los mejores".
Inmigrantes aprobados para la naturalización fueron retirados por su país de origen.
¿Cuáles son las consecuencias para los solicitantes de la nacionalidad estadounidense?
El episodio en Boston refleja un patrón similar en otras ceremonias de naturalización en Estados Unidos, según WGBH. La comunidad inmigrante y organizaciones como Project Citizenship consideran que estas interrupciones generan estrés y retrasos significativos para quienes ya han cumplido con todos los requisitos legales.
Breslow enfatizó la frustración de sus clientes: "Muchos de ellos habían esperado años para este momento, y recibir la notificación de última hora fue devastador".
