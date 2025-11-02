PELIGRO para inmigrantes en Nueva Jersey: esta es la EDAD exacta para pedir la licencia de conducir y NO tener problemas

Obtener una licencia de conducir en Nueva Jersey se ha convertido en una de las gestiones más importantes para miles de inmigrantes que necesitan moverse con libertad hacia su trabajo, estudios o citas médicas. El estado no exige estatus migratorio legal para acceder al documento, pero sí establece condiciones específicas según la edad de cada solicitante.

¿Desde qué edad pueden los inmigrantes pedir la licencia en Nueva Jersey?

Todo extranjero residente en Nueva Jersey puede iniciar el trámite a partir de los 17 años. En caso de ser menor de edad, será obligatorio completar un curso de educación vial aprobado por el estado. Luego de ese paso, la persona puede elegir entre una licencia estándar o una autorización para manejar vehículos ligeros.

El proceso se realiza directamente en el NJ Motor Vehicle Commission (MVC) y requiere programar una cita previa en línea. Las oficinas están distribuidas por todo el estado, lo que facilita el acceso sin importar la ciudad de residencia.

Requisitos para inmigrantes en el trámite de la licencia

Quienes soliciten el documento deberán presentar pruebas que confirmen su identidad, edad y domicilio en Nueva Jersey. Entre las opciones más aceptadas se incluyen:

Pasaporte vigente de su país de origen

Número ITIN

Recibos de servicios o contrato de renta como comprobante de domicilio

Además, es obligatorio aprobar los exámenes teóricos y prácticos de manejo; y según el caso, podría aplicarse una verificación de antecedentes.

Este beneficio ha permitido que más residentes puedan trasladarse sin temor a sanciones por manejar sin autorización, reduciendo riesgos y mejorando la movilidad en comunidades trabajadoras. Organizaciones locales recomiendan iniciar el trámite con anticipación y reunir todos los documentos antes de la cita en el MVC.

Autoridades estatales recalcan que manejar sin licencia puede derivar en fuertes multas, retención del vehículo e incluso complicaciones legales según el caso migratorio. Por ello, cumplir con los requisitos y aprobar las pruebas oficiales es clave para conducir con tranquilidad y dentro de la ley.