- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Melgar
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Sporting Cristal
- Banco de la Nación
RETIRO inmediato: detectan sustancia CANCERÍGENA en tratamiento popular para la hipertensión
La FDA ordenó retirar más de medio millón de frascos de Prazosin en Estados Unidos por contener niveles elevados de una impureza con potencial cancerígeno.
El retiro de un medicamento utilizado para controlar la presión arterial encendió las alertas entre pacientes y autoridades sanitarias en Estados Unidos. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó que miles de frascos han sido retirados del mercado luego de identificar una impureza que podría aumentar el riesgo de cáncer con exposición prolongada.
PUEDES VER: HALLAZGO SINIESTRO: Detectives encuentran más de 300 restos humanos en casa de Las Vegas
Riesgo potencial para pacientes hipertensos.
Qué medicamento está involucrado
El producto afectado es Prazosin Hydrochloride, un tratamiento que se receta comúnmente para la hipertensión y, en algunos casos, para síntomas asociados al estrés postraumático. Las cápsulas retiradas corresponden a 1 mg, 2 mg y 5 mg, en frascos de diversas cantidades.
La medida fue catalogada como un retiro de Clase II, lo que indica que el riesgo inmediato para los pacientes es bajo, pero se requiere acción preventiva para evitar complicaciones futuras.
¿Cuál fue el problema detectado?
Durante una inspección interna del fabricante Teva Pharmaceuticals USA, se hallaron niveles superiores a los permitidos de nitrosaminas, sustancias químicas vigiladas por su potencial cancerígeno. La FDA reforzó su monitoreo sobre estas impurezas desde 2018, cuando casos similares afectaron a distintos medicamentos para enfermedades crónicas.
La farmacéutica coopera con la investigación y ya notificó a distribuidores y farmacias para frenar la venta de los lotes comprometidos.
Qué deben hacer los pacientes que lo consumen
Las autoridades sanitarias recomiendan no suspender el tratamiento sin consultar al médico, ya que la interrupción abrupta podría generar riesgo en pacientes hipertensos.
Quienes crean tener uno de los frascos afectados pueden acercarse a su farmacia para:
- verificar el número de lote
- gestionar el reemplazo del producto
- recibir orientación profesional sobre alternativas seguras
Riesgos y próximas medidas de control
Aunque no se han reportado efectos adversos, el retiro se considera uno de los más importantes del año en materia de farmacovigilancia. La FDA anunció que incrementará la vigilancia de medicamentos en el país para evitar que sustancias cancerígenas regresen al mercado sin ser detectadas.
Por ahora, la agencia sigue analizando información de productos similares y mantiene activos sus canales para nuevos reportes de seguridad.
- 1
ALERTA inmigrantes en EE. UU.: a partir de HOY, esto sucederá con los extranjeros tras fin de la extensión de permisos de trabajo
- 2
ALERTA en Walmart de Wisconsin: hermana de representante estatal de Michigan pierde la vida tras ser atropellada en estacionamiento
- 3
PELIGRO en Walmart en EE. UU.: reportan agresivas amenazas de saqueos masivos tras fin de los beneficios del programa SNAP
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50