ATENCIÓN, compradores en EE. UU. ¿Aún no tienes tu árbol de Navidad?: estas son las cuatro tiendas que ofrecen GRANDES DESCUENTOS

La compra de un árbol de Navidad puede convertirse en un desafío para miles de familias en Estados Unidos, especialmente en un año donde ahorrar es prioridad. Por fortuna, varias tiendas minoristas están ofreciendo precios accesibles y promociones que permiten decorar sin comprometer el presupuesto.

Tanto si buscas un árbol natural como uno artificial, existen opciones económicas disponibles en distintas tiendas del país. A continuación, te presentamos una guía práctica con los comercios que ofrecen los mejores precios y lo que puedes encontrar en cada uno.

Tiendas de EE. UU. donde encontrarás los árboles de Navidad más baratos

Five Below

Five Below es una de las mejores opciones para quienes buscan precios realmente bajos. En su sitio web, basta con escribir "Christmas tree" para visualizar modelos variados en diseño, color y tamaño. Los precios comienzan desde $5 y pueden llegar hasta $35, siendo la alternativa más económica del mercado.

Tiendas en EE. UU. ofrecen árboles de Navidad a precios accesibles.

Esta tienda es ideal para departamentos pequeños, decoraciones minimalistas o para quienes desean complementar la decoración con árboles pequeños adicionales.

Dollar Tree

Dollar Tree también ofrece árboles de Navidad artificiales a precios accesibles, aunque ligeramente superiores a los de Five Below. En su página web encontrarás opciones desde $10, ideales para decoraciones simples o espacios reducidos.

Si buscas adornos económicos, Dollar Tree es además una excelente opción para comprar luces, esferas y accesorios sin gastar de más.

Walmart

Walmart ofrece una variedad más amplia, con árboles de mayor tamaño y mejor diseño. Según su portal web, los precios superan los $30, pero se obtiene una mejor relación entre estética, durabilidad y materiales.

Es una buena opción para familias que buscan un árbol más grande sin llegar a invertir demasiado en modelos premium.

Target

Target cuenta con opciones más elaboradas y de mayor calidad, aunque también más costosas. Sus árboles comienzan alrededor de los $75, siendo una alternativa para quienes desean un producto más resistente, frondoso y con mejor acabado.

Aunque no es la tienda más económica, Target ofrece modelos modernos y de aspecto realista que pueden durar varios años.

¿Cuándo se debe armar el árbol de Navidad?

Para quienes siguen la tradición cristiana, el árbol debe colocarse el primer Domingo de Adviento, es decir, cuatro semanas antes de Navidad. Este año correspondió al 30 de noviembre, fecha marcada para iniciar oficialmente la temporada navideña.