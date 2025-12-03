- Hoy:
ATENCIÓN, compradores en Walmart: estas son las OFERTAS que te permitirán ahorrar hasta un 20% esta Navidad
Walmart lanza su folleto navideño con descuentos especiales hasta el 31 de diciembre, incluyendo promociones en decoración, ropa, calzado y juguetes.
La temporada navideña en México trae consigo una gran demanda de productos para el hogar, regalos y decoración, y Walmart ya tiene listas sus promociones especiales hasta el 31 de diciembre de 2025. Los clientes podrán encontrar desde decoración navideña hasta electrónica, ropa y dulces a precios reducidos.
El folleto incluye beneficios como precios bajos, multiahorros por la compra de dos o más unidades, y hasta un 20% de bonificación al pagar con Cashi en productos participantes. Además, algunas compras permiten financiar hasta 20 meses sin intereses con tarjetas participantes.
Decoración y artículos para el hogar
Para quienes buscan preparar su casa para la Navidad, Walmart ofrece una amplia variedad de artículos:
Ofertas navideñas de Walmart disponibles hasta el 31 de diciembre.
- Árbol navideño multicolor 2.20 m: $5,999
- Árboles con luces LED y decoraciones 2.28 m o 1.98 m: $4,999
- Set de 2 cascabeles: $399 c/u
- Series de luces LED: $299 c/u
- Set de 6 esferas de 6 cm: $39 c/u
- Colgantes gigantes o campanas: desde $99
- Clips para árbol: $49
- Sets de 30 o 50 esferas en colores variados: $139 y $329
- Colgantes Hallmark de personajes Disney o Star Wars: $175
- Artículos "Prichos" (decoración, velas, etc.): $25
Estos artículos permiten crear ambientes festivos sin gastar de más, aprovechando los descuentos y promociones de Multiahorro.
Electrónica, juguetes y regalos
La sección de tecnología y entretenimiento también cuenta con precios atractivos:
- Nintendo Switch 256 GB con Pokémon Arceus: $15,199
- PlayStation 5 Digital 1 TB con Gran Turismo 7: $11,599
- Xbox Series X Digital 1 TB: $13,999
- SAMSUNG 75" Smart TV 4K UHD: $13,990 (Antes $16,990)
- TCL 65" Smart TV QLED 4K UHD: $8,990 (Antes $10,890)
- iPad 10a Gen 10.9" 128GB: $7,999 (Antes $8,499)
- Juegos y controles para consolas: desde $1,299 c/u
Además, Walmart ofrece ropa y calzado navideño, pijamas, sudaderas y botas, así como sets de cosméticos y cuidado personal, perfectos para regalar o consentirse durante la temporada.
En la sección de dulces y kits de repostería, destacan los multiahorros en chocolates Lindt, Hershey’s, Ferrero Rocher y kits de galletas decorativas, ideales para reuniones navideñas o como detalles de regalo.
