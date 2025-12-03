¿Planeas viajar a EE. UU. esta Navidad? Conoce los días más caros y más baratos para comprar pasajes

Durante la temporada navideña, la demanda de vuelos en Estados Unidos se dispara, lo que provoca un aumento considerable en los precios de los boletos. Viajar entre el 19 y 28 de diciembre suele ser particularmente caro, especialmente alrededor de Navidad y Año Nuevo, afectando a quienes desean trasladarse para celebrar las fiestas.

Para quienes buscan ahorrar, planificar con anticipación es clave. Analistas de aerolíneas y portales como Google Flights y Upgraded Points indican que ciertos días del mes presentan tarifas más bajas, mientras que los días cercanos a la Navidad y el 27 de diciembre registran los mayores incrementos.

Días más caros y baratos para volar en diciembre 2025

Los precios de los boletos de avión aumentan significativamente durante la semana de Navidad. Por ejemplo, el costo promedio subió de US$178 a US$282 en los 10 días previos a la festividad, un incremento del 58%.

Conoce los días más caros y baratos para volar a EE. UU. por Navidad.

Las fechas y aumentos registrados para diciembre de 2025 son:

Viernes 19: +53,4% (US$101)

+53,4% (US$101) Sábado 20: +86,3% (US$131)

+86,3% (US$131) Domingo 21: +21% (US$51)

+21% (US$51) Lunes 22: +36% (US$69)

+36% (US$69) Martes 23: +107,3% (US$132)

+107,3% (US$132) Miércoles 24 (Nochebuena): +74,5% (US$96)

+74,5% (US$96) Jueves 25 (Navidad): +26,9% (US$48)

+26,9% (US$48) Viernes 26: +74,4% (US$140)

+74,4% (US$140) Sábado 27: +125% (US$190)

+125% (US$190) Domingo 28: +20,1% (US$49)

Los días más baratos para viajar son domingo 21, lunes 22, jueves 25 y domingo 28, siendo estos últimos los más económicos.

Aerolíneas con mayores aumentos de precios

El análisis de Upgraded Points también muestra qué aerolíneas registran los mayores incrementos durante diciembre:

Frontier Airlines: +199,4% (US$229)

+199,4% (US$229) Spirit Airlines: +154,3% (US$146)

+154,3% (US$146) JetBlue Airways: +144% (US$304)

+144% (US$304) American Airlines: +67,5% (US$144)

+67,5% (US$144) Hawaiian Airlines: +60,4% (US$94)

Esto indica que no solo la fecha del vuelo influye en el precio, sino también la aerolínea seleccionada. Comparar precios y reservar con antelación puede generar ahorros significativos en estas fechas de alta demanda.