¿Cuándo inicia el pago del aguinaldo de S/ 300 por Navidad para trabajadores del sector público?

Los trabajadores del país accederán a diversos beneficios económicos en diciembre 2025, de acuerdo a su régimen. El sector privado cobrará la gratificación, mientras que el sector público, el aguinaldo; respecto a este último pago extra, te compartimos el cronograma para que sepas cuándo percibirás los 300 soles.

El Estado peruano pondrá a disposición este depósito como un 'bono adicional' por Navidad, una fecha que para muchos implica gastos, por ello, el monto de S/ 300 representa un apoyo. Por otro lado, se precisa que el pago del aguinaldo se realizará en la planilla de diciembre 2025, de acuerdo al ministerio o entidad correspondiente.

Cronograma de aguinaldo por Navidad para el sector público

Si eres beneficiario del aguinaldo, debes saber que las fechas exactas dependen del cronograma definido para cada entidad pública. Los abonos de las planillas de diciembre empezarán a pagarse desde el martes 16 de diciembre para los trabajadores del sector público, quienes gozarán de su sueldo y el monto de este beneficio navideño.

Martes 16 de diciembre: Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas.

Miércoles 17 de diciembre: Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Defensoría del Pueblo.

Jueves 18 de diciembre: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y RENIEC.

Viernes 19 de diciembre: Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

El monto del aguinaldo para diciembre 2025 es S/ 300 por servidor público.

¿Quiénes cobran el aguinaldo por Navidad 2025 en Perú y requisitos?

Para percibir el aguinaldo de diciembre debes estar laborando al 30 de noviembre del 2025 o estar en uso de descanso vacacional, licencia con goce de haber, o recibiendo subsidios permitidos. Si en caso, tienes menos de tres meses de antigüedad al 30 de noviembre, el aguinaldo se calcula de forma proporcional por el tiempo trabajado.

Este beneficio lo reciben trabajadores nombrados, contratados o pensionistas bajo diversos regímenes del sector público: