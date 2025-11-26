Aguinaldo de diciembre 2025: confirman fechas de pago para trabajadores del sector público

El aguinaldo es un pago adicional que recibirán los trabajadores del sector público por Navidad y el abono correspondiente se realizará junto con la planilla del mes de diciembre 2025. ¿Sabes en qué fecha te corresponde recibir el monto? Te compartimos el cronograma de diciembre 2025.

Es importante precisar que el monto fijado del aguinaldo para diciembre es 300 soles y según el cronograma oficial, los primeros pagos se ejecutarán desde el próximo martes 16 de diciembre para el sector estatal, de acuerdo al organismo en el que el servidor trabaje. Revise las fechas:

El martes 16 de diciembre cobran el aguinaldo las planillas de las entidades de Educación (inc. Universidades), la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Defensa, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Justicia, las Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, la Contraloría General de la República, el Congreso de la República, el Ministerio Agrario y Riego, y el Ministerio de Energía y Minas

El miércoles 17 de diciembre embolsan el aguinaldo las planillas de sueldos del Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Defensoría del Pueblo

El jueves 18 de diciembre perciben el aguinaldo las planillas de sueldos del Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Registro Nacional de identificación y Estado Civil

El viernes 19 de diciembre reciben el aguinaldo las planillas de sueldos del Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y el Tribunal Constitucional.

El pago del aguinaldo se realiza junto con la planilla del mes de diciembre 2025.

¿Quiénes reciben el aguinaldo en Perú?

Los que tienen derecho al aguinaldo son servidores públicos nombrados o contratados bajo determinados regímenes laborales, tales como:

Servidores bajo el régimen del Decreto Legislativo 276

Docentes (Ley 29944)

Trabajadores de salud (según régimen)

Obreros públicos

Personal de las Fuerzas Armadas y Policía

Pensionistas a cargo del Estado (leyes 19990, 20530 en algunos casos)

¿Se confirmó aumento de monto del aguinaldo para Navidad 2025?

En Perú, se ha presentado un proyecto de ley que propone que el aguinaldo del sector público por Fiestas Patrias y Navidad pase a tener un monto equivalente a la Remuneración Mínima Vital, es decir, si se aprueba, el aguinaldo podría aumentar a cerca de S/1,130; sin embargo, hasta el momento no está confirmado.