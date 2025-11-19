Estos son los beneficios económicos que cobrarán todos los trabajadores a nivel nacional en diciembre 2025

Los trabajadores del sector público en Perú recibirán un aguinaldo por Navidad, mientras que al sector privado, le corresponde una gratificación en diciembre. Estos pagos representan un importante monto los empleados, que deberán cumplir determinados requisitos para cobrar.

Respecto al sector estatal, los servidores recibirán un aguinaldo por Navidad de S/ 300 y este monto lo reciben por única vez en la planilla de diciembre. Por su parte, los trabajadores formales en planilla accederán al pago antes del 15 de diciembre, equivalente a un sueldo mensual completo más un bono extraordinario por aporte de salud.

Trabajadores del sector público y privado recibirán el aguinaldo y gratificación en diciembre 2025.

Gratificación para trabajadores del sector privado

La gratificación es un derecho laboral, de acuerdo a la Ley N.º 27735, y el segundo otorgamiento de este año corresponde en el mes de diciembre 2025. Los trabajadores que reciben el monto deben cumplir ciertos requerimientos:

Estás formalmente en planilla.

Has trabajado al menos un mes en el semestre julio-diciembre.

Si trabajaste menos de seis meses, te tocará de forma proporcional al tiempo laborado.

El monto es equivalente a un sueldo mensual más un bono por aporte de salud, 9 % si estás en EsSalud o 6.75 % si con EPS. Es importante tener en cuenta que si la empresa o empleador no deposita la 'grati' en el plazo determinado, que es 15 de diciembre del 2025, puede recibir multas.

Aguinaldo de diciembre 2025 en Perú

Los trabajadores del sector público cobrarán 300 soles en diciembre 2025, que llega junto al pago de la planilla de dicho mes. Los requisitos para cobrar son:

Estar laborando al 30 de noviembre de 2025 , o estar de vacaciones con goce de sueldo, o tener licencia remunerada.

, o estar de vacaciones con goce de sueldo, o tener licencia remunerada. Tener al menos tres meses de antigüedad al 30 de noviembre.

Aplica para nombrados o contratados bajo los distintos regímenes establecidos.

Es importante recalcar que existe un proyecto de ley que propone elevar el aguinaldo a S/ 1,130, equivalente a la Remuneración Mínima Vital (RMV), pero no ha sido aprobado, por lo que el monto oficial sigue siendo S/ 300. Ante cualquier anuncio de último momento, en Líbero le informaremos. Los servidores del sector público que cobran el monto del aguinaldo son: