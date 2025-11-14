Aguinaldo de Navidad en diciembre 2025: ¿qué trabajadores lo cobrarán y qué requisitos cumplir?

El aguinaldo representa un importante beneficio económico que entrega el Estado peruano a los trabajadores del sector público y a ciertos pensionistas. La fecha del segundo pago se aproxima, por lo que será importante conocer si estás incluido en la lista de beneficiarios y qué requisitos cumplir.

Cabe destacar que el aguinaldo por Navidad, para los servidores del sector público, será de S/ 300, aunque en el Congreso de la República se ha presentado un proyecto de ley que propone aumentar el monto y que sea equivalente a una Remuneración Mínima Vital (RMV) vigente, es decir de S/ 1,130.

¿Quiénes reciben el aguinaldo por Navidad 2025?

Los beneficiarios de este apoyo económico son funcionarios y servidores del sector público, personal bajo leyes especiales y algunos pensionistas del Estado. Revisa la lista completa:

Funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo N.º 276.

Personal bajo la Ley N.º 29944 y la Ley N.º 30512.

Docentes universitarios según la Ley N.º 30220.

Personal de salud en los regímenes que indica el Decreto Legislativo N.º 1153.

Obreros permanentes y eventuales del sector público.

Personal de las Fuerzas Armadas del Perú y de la Policía Nacional del Perú.

Pensionistas de derecho propio a cargo del Estado, en ciertos regímenes especiales.

Los servidores del sector público recibirán aguinaldo por Navidad.

Requisitos para cobrar el aguinaldo de S/ 300

¡Toma nota! Para tener derecho a recibir el aguinaldo por Navidad 2025 en el sector público, se debe cumplir con ciertos requisitos, entre los que están:

Estar laborando al 30 de noviembre del año en curso, o en uso de descanso vacacional, o en licencia con goce de remuneraciones, o percibiendo subsidios según la ley.

del año en curso, o en uso de descanso vacacional, o en licencia con goce de remuneraciones, o percibiendo subsidios según la ley. Contar con una antigüedad mínima de tres meses al 30 de noviembre del año en que se paga. Si la antigüedad es menor, el beneficio se paga de forma proporcional.

al 30 de noviembre del año en que se paga. Si la antigüedad es menor, el beneficio se paga de forma proporcional. No constituye base de cálculo para reajustes de remuneraciones, bonificaciones o pensiones.

¿Cuánto es el valor del aguinaldo en Perú?

El monto máximo establecido para el aguinaldo por Fiestas Patrias es de S/ 300 para los servidores públicos y pensionistas que cumplan con los requisitos. Para los internos de Medicina Humana y Odontología, bajo régimen especial, el aguinaldo se fijó en S/ 100. Cabe mencionar que el monto no depende del sueldo del trabajador y no es lo mismo que la gratificación, que aplica para el sector privado.

¿Cuál es la fecha de pago del aguinaldo en diciembre 2025?

El pago del Aguinaldo por Navidad de 2025 para los trabajadores del sector público en Perú se entregará en la planilla del mes de diciembre de 2025, ya que dicho beneficio se abonará por única vez en la planilla de pagos de dicho mes.