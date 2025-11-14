Gobierno confirma día no laborable este lunes 17 de noviembre: ¿Quiénes descansan y por qué?

Se ha confirmado que el próximo lunes 17 de noviembre de 2025 será declarado como día no laborable para los trabajadores del distrito de Sarhua, provincia de Víctor Fajardo, región Ayacucho. Esta medida, publicada en el diario oficial El Peruano, responde a la conmemoración del aniversario del lugar.

Durante esta jornada, los ciudadanos de dicho distrito que laboren en el sector público, y de manera opcional en el sector privado, podrán aprovechar la oportunidad de un descanso, mientras que los servicios esenciales seguirán operando para garantizar la atención de la comunidad en general.

Este 17 de noviembre se considera día no laborable en Ayacucho / FOTO: Difusión

¿Qué trabajador podrá acogerse al día no laborable?

La norma es de aplicación para:

Los trabajadores del sector público que presten servicios dentro del distrito de Sarhua, los cuales tendrán la jornada como día no laborable sin asistencia obligatoria.

Los trabajadores del sector privado que laboren en el mismo distrito, siempre que exista un acuerdo entre empleador y trabajador para acogerse al día no laborable; es decir, su adhesión es opcional.

Los servicios esenciales (salud, seguridad, emergencias, etc.) en el distrito, los cuales seguirán operando con normalidad para garantizar la atención a la ciudadanía, aun cuando el día sea no laborable para la mayoría.

¿Por qué se declara este día no laborable?

La disposición de descansar este lunes 17 de noviembre se debe a que el distrito de Sarhua está celebrando su 115.º aniversario de creación política. La medida busca facilitar la participación de la comunidad en actividades cívicas, culturales y de recreación, fortaleciendo la identidad local y permitiendo que los trabajadores y sus familias se sumen a la conmemoración oficial.

Consideraciones importantes para trabajadores y empleadores

Aunque el día es no laborable en el ámbito público, ello no significa necesariamente que sea "feriado" en el sentido estrictamente obligatorio para todos los centros de trabajo privados: en el sector privado, la adopción depende del acuerdo con el empleador.

Los empleadores del sector privado que decidan no dar el día libre podrían negociar con sus trabajadores la forma de recuperación de horas trabajadas o compensación, de acuerdo con lo establecido para días no laborables.

Los trabajadores que deseen acogerse al día deben verificar con su entidad empleadora con anticipación si se ha adoptado la medida y cómo se gestiona la asistencia (o no) para ese día.