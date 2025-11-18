Municipalidad de Pueblo Libre anuncia nueva convocatoria laboral 2025: sueldos van hasta S/ 2.500

La Municipalidad Distrital de Pueblo Libre ha anunciado el lanzamiento de una nueva y atractiva convocatoria laboral para el año 2025, orientada a ciudadanos que cuenten con formación mínima de secundaria completa.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos de la gestión local por reforzar diversas áreas administrativas y operativas con personal calificado, asegurando una mejor prestación de servicios a la comunidad.

Esta convocatoria representa una excelente oportunidad para quienes buscan una estabilidad laboral en el sector público, ofreciendo sueldos competitivos que van desde los S/ 1,900 hasta los S/ 2,500, dependiendo del puesto. La postulación se realiza bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), lo que garantiza beneficios laborales estipulados por ley.

Es crucial que los interesados revisen cuidadosamente los perfiles y los requisitos específicos para cada una de las 12 vacantes disponibles y presenten su documentación completa dentro del plazo establecido.

Convocatoria laboral 2025: Plazas disponibles y sueldos

La Municipalidad de Pueblo Libre busca cubrir un total de 12 puestos de trabajo con salarios atractivos. A continuación, se detallan las vacantes disponibles y las remuneraciones ofrecidas:

Sereno a pie - CAS N° 026

Vacantes: 2

Requisito mínimo: Secundaria completa

Remuneración: S/ 1.900

Contrato: CAS

Lugar de trabajo: Lima

Fecha límite: 19 de noviembre de 2025

Sereno chofer - CAS N° 027

Vacantes: 4

Requisito mínimo: Secundaria completa

Remuneración: S/ 2.500

Contrato: CAS

Lugar de trabajo: Lima

Fecha límite: 19 de noviembre de 2025

Sereno motorizado - CAS N° 028

Vacantes: 2

Requisito mínimo: Secundaria completa

Remuneración: S/ 2.200

Contrato: CAS

Lugar de trabajo: Lima

Fecha límite: 19 de noviembre de 2025

Operador de cámara - CAS N° 029

Vacantes: 2

Requisito mínimo: Secundaria completa

Remuneración: S/ 1.900

Contrato: CAS

Lugar de trabajo: Lima

Fecha límite: 19 de noviembre de 2025

Sereno para el Grupo de Intervención Rápida (GIR) - CAS N° 030

Vacantes: 1

Requisito mínimo: Secundaria completa

Remuneración: S/ 2.000

Contrato: CAS

Lugar de trabajo: Lima

Fecha límite: 19 de noviembre de 2025

Sereno guía canino - CAS N° 031

Vacantes: 1

Requisito mínimo: Secundaria completa

Remuneración: S/ 1.900

Contrato: CAS

Lugar de trabajo: Lima

Fecha límite: 19 de noviembre de 2025

Requisitos esenciales para la postulación

Si bien la formación mínima requerida es la secundaria completa, cada puesto tiene requisitos específicos. Los postulantes deben asegurarse de cumplir con todos los criterios detallados en las bases oficiales de la convocatoria:

Contar con Secundaria Completa (acreditada con certificado o documento oficial).Ser peruano en ejercicio pleno de sus derechos civiles.

No contar con antecedentes penales, policiales o judiciales.

Contar con DNI vigente.

Plazo de vigencia y proceso de postulación

Es de vital importancia que los interesados presenten sus expedientes completos antes de la fecha límite, ya que no se aceptarán documentos fuera de este plazo. La convocatoria está vigente solo hasta el miércoles 19 de noviembre de 2025. Los postulantes deben presentar su currículum vitae documentado, junto con el formato de postulación y la declaración jurada, según las indicaciones establecidas en las bases, que se encuentran disponibles en el portal institucional de la Municipalidad de Pueblo Libre

Generalmente, la presentación se realiza de manera virtual o en mesa de partes. Se exhorta a los interesados a revisar la documentación completa y el cronograma detallado del proceso de selección (evaluación curricular, entrevista, y resultados finales) publicado en la web de la municipalidad.