Este viernes 21 de noviembre será un nuevo día no laborable: quiénes descansan y por qué

En el marco de las celebraciones institucionales y con el fin de promover la participación activa de la ciudadanía en los actos conmemorativos, se ha dispuesto declarar día cívico no laborable el viernes 21 de noviembre del año 2025 para todas las entidades públicas y privadas comprendidas dentro del ámbito del Gobierno Regional de Amazonas.

Esta medida busca facilitar que los trabajadores, estudiantes, autoridades y la población en general puedan integrarse a las diversas actividades oficiales programadas por la región, en homenaje a dos fechas significativas que marcan la identidad histórica y administrativa del departamento.

Este 21 de noviembre será día no laborable en cierta zona del país / FOTO: Difusión

Por un lado, se celebran los 23 años de la creación del Gobierno Regional de Amazonas, una institución fundamental en la gestión del desarrollo, la planificación territorial y la promoción del bienestar de sus comunidades. Asimismo, esta fecha coincide con el aniversario número 193 de la creación política del Departamento de Amazonas, un acontecimiento que reafirma la herencia cultural, territorial y social que caracteriza a esta región del país.

Este día no laborable no solo tiene un sentido ceremonial, sino que también representa un espacio para fortalecer la integración de la población con su entorno regional, valorar su historia y participar en actividades culturales, protocolares y comunitarias que resaltan el orgullo amazonense.

Motivo del día no laborable del 21 de noviembre de 2025

El Gobierno Regional de Amazonas determinó que el 21 de noviembre de 2025 sea declarado Día Cívico No Laborable en razón de dos conmemoraciones fundamentales:

23.° aniversario de creación del Gobierno Regional de Amazonas, institución establecida para administrar y promover el desarrollo integral del departamento.

193.° aniversario de creación política del Departamento de Amazonas, fecha que destaca la formación oficial y reconocimiento territorial de la región dentro del Estado peruano.

Estas celebraciones motivan la suspensión de actividades para permitir la participación ciudadana en las ceremonias oficiales, eventos culturales, desfiles y actos protocolares organizados para la ocasión.

¿Quiénes descansan en esta fecha?

El día cívico no laborable del viernes 21 de noviembre de 2025 aplica para:

Entidades Públicas

Todas las oficinas, programas, direcciones y organismos que se encuentran bajo la jurisdicción del Gobierno Regional de Amazonas. Los servidores públicos están autorizados a suspender sus labores, participando en las actividades conmemorativas programadas para esa fecha.

Entidades Privadas del Ámbito Regional

Los centros laborales privados de la región también están comprendidos dentro de esta disposición. La aplicación del día no laborable se rige bajo coordinación entre empleadores y trabajadores, pudiendo establecer mecanismos para la recuperación de horas conforme a la normativa vigente.