Declaran nuevo feriado para este 25 de noviembre: ¿A qué se debe y quiénes descansan?

El Gobierno ha declarado como feriado regional no laborable el próximo 25 de noviembre de 2025, fecha en la que se conmemora la fundación española de la ciudad de Moquegua. La disposición busca rendir homenaje a la historia, la cultura y las figuras destacadas nacidas en esta región del sur del país.

A diferencia de los feriados nacionales, esta medida no tendrá alcance en todo el Perú, sino que aplica únicamente a la región Moquegua, y de manera específica, a la provincia de Mariscal Nieto, según detalla la norma publicada. La jornada será considerada no laborable tanto para los trabajadores del sector público como del sector privado, siempre y cuando sus centros laborales estén ubicados dentro de dicha jurisdicción.

La pausa laboral del 25 de noviembre tiene como propósito permitir que la población moqueguana participe en las actividades conmemorativas por el aniversario de su fundación española, así como en actos culturales y protocolares que honran el legado histórico de la región. Asimismo, se precisó que las horas dejadas de laborar deberán ser recuperadas en los días inmediatos posteriores, conforme a las disposiciones que establezca cada entidad pública o empresa privada.

En el caso de instituciones que brindan servicios indispensables, como salud, seguridad o transporte, la aplicación del feriado estará sujeta a la naturaleza de sus funciones. De esta manera, el 25 de noviembre se convierte en una fecha especial para los moqueguanos, reafirmando el valor histórico de la ciudad de Moquegua y reconociendo la contribución de sus hijos ilustres al desarrollo regional y nacional.

