Confirmado | Minedu otorga 4 días de descanso a nivel nacional por feriado antes de fin del año escolar

Los estudiantes de los centros educativos del país se encuentran en el último bimestre del 2025, por lo que solo quedan pocas semanas para que den lo mejor de sí y obtener las mejores calificaciones. En medio de esta última etapa escolar del año, se confirmó que podrán disfrutar de 4 días consecutivos de descanso, según el Ministerio de Educación (Minedu).

Este periodo de descanso se dará del 6 al 9 de diciembre, debido a los feriados a nivel nacional por el Día de la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho, que corresponden a las fechas del 8 y 9 de diciembre, respectivamente. Esta medida aplica tanto para colegios públicos y privados.

Escolares en Perú descansarán 4 días debido al feriado del 8 y 9 de octubre.

Los escolares podrán tener 4 días libres de manera consecutiva: sábado 6 y domingo 7, como habitualmente descansan, pero se le suman los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre. Estas fechas pueden ser usadas para dar un repaso general de las clases antes de rendir los últimos exámenes y evaluaciones del año escolar.

¿Qué se celebra el feriado 8 de diciembre en el Perú?

El 8 de diciembre se celebra el Día de la Inmaculada Concepción, una festividad religiosa en honor a la Virgen María. Es un feriado nacional, durante el cual se realizan misas, procesiones y diversas manifestaciones de fe en todo el país. En muchas regiones, este día se celebra con actividades tradicionales, danzas, ferias y festividades patronales en homenaje a la Virgen Inmaculada.

¿Es feriado el 9 de diciembre en Perú?

Sí, el 9 de diciembre es feriado nacional en el Perú. En esta fecha se conmemora la Batalla de Ayacucho, ocurrida el 9 de diciembre de 1824, uno de los enfrentamientos más importantes de la historia del país, ya que consolidó la independencia del Perú y marcó el fin del dominio español en Sudamérica.

Este feriado fue oficializado mediante la Ley N.º 30688, promulgada en 2017, y tiene como objetivo rendir homenaje a los héroes y soldados que participaron en dicha batalla. Durante esta jornada se realizan actos cívicos y ceremonias patrióticas en todo el país, siendo la región de Ayacucho el principal escenario de las celebraciones.