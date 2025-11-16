¿Te corresponde día libre este lunes 17 de noviembre? Conoce lo último sobre el nuevo día no laborable

Este lunes 17 de noviembre de 2025 ha sido declarado como día no laborable en el distrito de Sarhua, provincia de Víctor Fajardo, en la región de Ayacucho, en conmemoración del 115.º aniversario de su creación política, por lo cual se ha decretado una nueva fecha libre.

La medida, establecida mediante la Resolución de Alcaldía N.º 113-2025-MDS/A, permite que muchos trabajadores y estudiantes del distrito tengan un día de descanso oficial para participar de las celebraciones cívicas, culturales y de recreación organizadas por la comunidad.

Este tipo de jornadas no laborables regionales refuerzan la identidad local y permiten a los habitantes de Sarhua celebrar su historia y tradiciones en un día especialmente dedicado a su distrito.

¿Quiénes descansan este 17 de noviembre?

Según lo publicado, los trabajadores del sector público que prestan servicios dentro del distrito de Sarhua tendrán este día no laborable, sin asistencia obligatoria.

En el sector privado, el descanso es opcional: los empleados que acuerden con sus empleadores pueden acogerse al día no laborable. Los servicios esenciales, como salud, seguridad o emergencias, seguirán operando normalmente para garantizar la atención a la ciudadanía.

En el ámbito educativo, se suspenderán las clases en colegios públicos y privados del distrito de Sarhua este día, según informó el Ministerio de Educación (Minedu).

Motivo del descanso: Aniversario de Sarhua

El principal motivo del día no laborable es la conmemoración del 115.º aniversario de creación política del distrito de Sarhua. Este tipo de celebraciones suelen incluir actividades cívicas, culturales y de recreación organizadas por la municipalidad local, con el fin de fortalecer el sentimiento de pertenencia y promover la participación de la comunidad en su identidad histórica.