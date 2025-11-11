Fonavi aprobó el Reintegro 4: ¿Quiénes pueden cobrar este noviembre de 2025?

La devolución de aportes del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) es un proceso histórico de reparación social en el Perú, dirigido a los trabajadores que durante años contribuyeron al fondo, y que ahora pueden recibir de vuelta parte de esos recursos. Originalmente creado para financiar vivienda y servicios básicos, el FONAVI dejó de operar pero permanece la responsabilidad del Estado de devolver lo que aportaron miles de ciudadanos.

Este proceso ha sido ejecutado mediante lo que se conoce como los "Reintegro": grupos escalonados de beneficiarios autorizados por la Comisión Ad Hoc del Fonavi conforme a la ley vigente (Ley N.º 29625 y otras disposiciones). Para noviembre de 2025, se encuentra vigente el denominado Reintegro 4, que ya cuenta con el padrón aprobado y permite que ciertos fonavistas y sus herederos inicien o continúen el cobro de sus aportes en el Banco de la Nación.

Aunque el inicio formal de pago se anunció para agosto, desde entonces se habilitó el procedimiento para los beneficiarios que cumplen los requisitos. Lo importante es conocer quiénes pueden cobrar durante este mes y demás detalles sobre Reintegro 4 en noviembre de 2025.

¿Quiénes pueden cobrar el Reintegro 4 en noviembre de 2025?

Para el Reintegro 4 del FONAVI, aprobado mediante la Resolución Administrativa N.º 490-2025/CAH-Ley 29625, se estableció un grupo priorizado de beneficiarios. Los requisitos principales son los siguientes:

Exaportantes (fonavistas) vivos que tengan 68 años o más al 31 de julio de 2025.

Fonavistas fallecidos que alcanzaron los 89 años o más al 31 de julio de 2025, en cuyo caso pueden cobrar sus herederos.

Personas registradas en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (CONADIS) (es decir, con discapacidad acreditada) que aparezcan como fonavistas.

Personas que cobran pensión de invalidez de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) o que presentan acreditación de enfermedad grave o terminal, y que sean fonavistas incluidos en el padrón.

¿Por qué es relevante este mes de noviembre?

Aunque el cronograma inicial comenzó el 28 de agosto de 2025, los medios especializados indican que desde noviembre de 2025 más de 70 000 adultos mayores comenzarán o podrán acceder de manera efectiva al pago en las agencias del Banco de la Nación. Además, el padrón sigue activo, lo que implica que los que cumplen los requisitos pueden acercarse a cobrar incluso fuera de las fechas específicas del cronograma.

Pasos para verificar y cobrar

Verificar si estás en el padrón

Ingresa al portal de la Secretaría Técnica del Fonavi y busca la opción: "Consulte aquí si es beneficiario del Cuarto Grupo, Reintegro".

Selecciona tu tipo de documento (DNI u otro válido), ingresa el número y completa el código captcha. RPP Noticias

El sistema te indicará si apareces en el padrón del Reintegro 4.

Acudir al Banco de la Nación

Dirígete a cualquier agencia del Banco de la Nación a nivel nacional.

Lleva tu documento de identidad (DNI u otro aceptado).

Si eres heredero: asegúrate de tener los documentos que acrediten tu condición (más abajo se detallan).

Documentos necesarios

Para el titular (fonavista vivo): documento de identidad vigente.

Para el heredero (fonavista fallecido): pueden requerirse: Partida de defunción del fonavista. Documento de identidad del heredero. Documento que acredite el vínculo: partida de matrimonio, acta de nacimiento, etc.

Si se trata de sucesión intestada o testamento, los documentos legales que correspondan.

Sin caducidad inmediata

Los informes oficiales destacan que, aunque existe cronograma, no hay una fecha límite rígida de caducidad para acercarse a cobrar.