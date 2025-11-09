¿Cómo saber si puedo cobrar el Fonavi en 2025? Estos son los pasos que debes seguir

En el contexto de noviembre de 2025, muchos exaportantes del Comisión Ad Hoc del FONAVI y del extinto Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) se preguntan si les corresponde cobrar devolución de aportes. Esta devolución es parte de un proceso progresivo que busca hacer efectivo el derecho de quienes aportaron durante décadas al FONAVI y aún no han recibido la totalidad de su monto.

Gracias a las herramientas digitales habilitadas por la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc del FONAVI, ahora es posible consultar desde casa si estás incluido en alguno de los grupos de pago, conocer tu estado, e iniciar los trámites correspondientes para cobrar.

Exaportantes al Fonavi podrán acceder a devolución / FOTO: Andina

¿Por qué se puede cobrar el FONAVI en 2025?

El FONAVI fue creado para financiar vivienda social mediante aportes obligatorios de los trabajadores. Con la disolución del fondo, se estableció por la Ley N.º 29625 la devolución progresiva de los aportes a los fonavistas y sus herederos. Durante 2024 y 2025, se han ido habilitando grupos de pago y listas de beneficiarios conforme a edad, condición y situación de registro.

Es importante saber que estar incluido en una lista de beneficiarios no equivale al cobro inmediato; la verificación es el primer paso y luego se realiza el cobro mediante Banco de la Nación u otro mecanismo oficial.

Pasos para consultar si puedes cobrar el FONAVI