Cobra el Fonavi solo con DNI: nuevo padrón permite la devolución de aportes todo octubre 2025

La devolución del Fonavi continúa y miles de aportantes se han visto beneficiados con la entrega de sus aportes. En agosto se aprobó un nuevo padrón que corresponde al Reintegro 4, el cual permite que más de 70,000 adultos mayores accedan a una parte de su dinero acumulado.

Los beneficiarios ya pueden cobrar su dinero mediante las agencias del Banco de la Nación. Lo que muchos desconocen es que pueden realizar una consulta gratuita mediante la página web oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi.

Cobro Fonavi: beneficiarios pueden cobrar el reintegro 4 todo octubre

Las personas deben saber que, el reintegro 4, es el padrón activo y podrá ser cobrado durante el mes de octubre. Se debe tener en cuenta que, entre los beneficiarios, se encuentran aquellos adultos mayores o con 68 años, con discapacidad o enfermedad grave y terminal.

Beneficiarios del Fonavi podrán cobrar sus aportes en octubre.

En este grupo están incluidos los fonavistas fallecidos que tuvieron 89 años o más hasta el 31 de julio del 2025. Los herederos podrán acceder a los aportes que realizaron sus familiares al Fondo Nacional de Vivienda.

Reintegro 4 Fonavi: consulta si eres beneficiario

Si eres fonavistas, pero desconoces si formas parte del Reintegro 4 Fonavi, entonces tienes que realizar el siguiente procedimiento que es sumamente sencillo y totalmente gratis.