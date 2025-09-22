Fonavi, octubre 2025: ¿Aún se podrá cobrar la devolución el mes que viene? Esto es lo último que se sabe

El Fonavi (Fondo Nacional de Vivienda) fue un fondo al que aportaron trabajadores peruanos durante varios años, y aunque ya dejó de operar como fondo activo de vivienda, persiste la demanda social para que sus aportantes o ex‑aportantes reciban la devolución de sus recursos acumulados. Desde hace varios años existen grupos de reintegro que han sido aprobados por ley, con padrones, montos garantizados, plazos administrativos, etc.

En 2025 el proceso del Fonavi ha avanzado con varios grupos de reintegro (Reintegro 3, Reintegro 4, etc.), con pagos por parte del Banco de la Nación para los beneficiarios que figuran en las listas oficiales. En este contexto surge la pregunta: ¿se podrá seguir cobrando Fonavi en octubre de 2025? Y si es así, ¿quiénes ya pueden, qué se necesita, y qué falta para completar el proceso?

Fonavi, octubre 2025: revisa si aún podrás cobrar el dinero de la devolución / FOTO: Andina

Estado actual del cobro de Fonavi al 22 de septiembre de 2025

Estos son los datos confirmados hasta la fecha:

El Fonavi ya ha abierto varios grupos de reintegro como el Grupo de Reintegro 3, que incluye a exaportantes mayores de 70 años, herederos de fonavistas fallecidos que cumplirían 90 años, personas con discapacidad, invalidez u otras condiciones.

El monto para el Reintegro 3 fue de S/ 631 353 301.07 en total.

Ya se encuentran aprobadas también listas para el Reintegro 4, con nuevos beneficiarios, incluyendo herederos.

Se ha aclarado por parte de los responsables (Secretaría Técnica del Fonavi / Comisión Ad Hoc) que no existe fecha límite establecida para que los beneficiarios cobren la devolución de sus aportes. Es decir, aunque haya un cronograma para algunos pagos, el derecho de cobro está vigente sin vencimiento.

¿Se podrá cobrar Fonavi en octubre de 2025?

Sí, siempre que seas beneficiario y figure tu nombre en los padrones oficiales de los grupos de reintegro que ya han sido aprobados, aún podrás acudir a cobrar tus aportes Fonavi durante octubre de 2025.

No hay impedimento legal vigente que establezca que después de cierta fecha ya no se pueda cobrar. El Estado ha dicho expresamente que los fondos están disponibles, los trámites son gratuitos, y que "el dinero ya está en las cuentas del Banco de la Nación y espera al fonavista titular con su DNI".

De hecho, los beneficiarios del Reintegro 4 también pueden acercarse al Banco de la Nación con su DNI si ya están registrados en los grupos / listas correspondientes.

¿Cómo es el proceso de cobro de Fonavi?

Para quienes aún no lo han hecho, estos son los pasos confirmados para poder cobrar:

Verificar si figure en el padrón de beneficiarios en los grupos de reintegro habilitados (Reintegro 3, Reintegro 4 u otros) mediante la página oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi. Se ingresa el DNI, se pasa un captcha, etc.

Acreditar la identidad (presentando DNI u otros documentos si eres heredero) y otras condiciones necesarias (certificado de defunción si aplica, vínculo en caso de herederos, etc.).