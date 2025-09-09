¿El Reintegro 4 del Fonavi sigue disponible en septiembre? Estos son los beneficiarios que pueden cobrarlo HOY

El Reintegro 4 del Fonavi continúa vigente en septiembre de 2025, permitiendo que los fonavistas y sus herederos accedan a la devolución de aportes realizados al extinto Fondo Nacional de Vivienda. Este proceso, gestionado por la Secretaría Técnica del Fonavi en colaboración con el Banco de la Nación, se basa en un cronograma de pagos organizado según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios.

Es importante destacar que, aunque el cronograma estableció fechas específicas para cada grupo, los beneficiarios pueden acudir a las agencias del Banco de la Nación en cualquier momento posterior a su fecha asignada para recibir el pago, ya que no existe una fecha límite para cobrar.

¿Quiénes son los beneficiarios del Reintegro 4?

El Reintegro 4 está dirigido a:

Fonavistas vivos: Personas que realizaron aportes al Fonavi y que, al 31 de julio de 2025, tienen 68 años o más.

Fonavistas fallecidos: Aquellos que, al 31 de julio de 2025, tenían 89 años o más. En este caso, los herederos pueden reclamar el pago presentando la documentación correspondiente.

En total, se estima que aproximadamente 73,739 personas son beneficiarias del Reintegro 4, incluyendo tanto a fonavistas vivos como a herederos de fonavistas fallecidos.

Cronograma de pagos

El pago del Reintegro 4 se realizó según el último dígito del DNI de los beneficiarios, en relación al siguiente cronograma:

0 y 1: 28 de agosto

2 y 3: 29 de agosto

4 y 5: 1 de septiembre

6 y 7: 2 de septiembre

8 y 9: 3 de septiembre

Herederos: A partir del 8 de septiembre

Aunque el cronograma ya ha finalizado, los beneficiarios pueden acudir a cualquier agencia del Banco de la Nación para recibir su pago, sin importar su último dígito del DNI.

¿Cómo consultar si eres beneficiario?

Para verificar si eres beneficiario del Reintegro 4, puedes ingresar al siguiente enlace de la Secretaría Técnica del Fonavi: Consulta de beneficiarios - Fonavi. Allí deberás ingresar tu número de DNI y completar el código de seguridad para obtener la información correspondiente.

Requisitos para cobrar

Los fonavistas vivos deben presentar su DNI físico al momento de cobrar. En el caso de los herederos de fonavistas fallecidos, se requiere: