Suspenden el examen de admisión UNMSM 2026-I por toma de la universidad

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), reconocida como la Decana de América, vive actualmente un momento de alta tensión institucional. Una toma del campus universitario ha obligado a la casa de estudios a tomar decisiones drásticas para garantizar la seguridad de los postulantes, estudiantes y la integridad del proceso de admisión.

PUEDES VER: Municipalidad de Puente Piedra recupera importante espacio público a favor de los ciudadanos

Como resultado, el esperado examen de admisión 2026‑I, programado para septiembre, ha sido suspendido oficialmente. La medida fue comunicada mediante un último y contundente comunicado institucional, en el que la universidad explica las razones y las implicaciones inmediatas de esta decisión. Conoce qué se sabe hasta ahora.

El examen de admisión UNMSM 2026-I fue suspendido por toma de la casa de estudios / FOTO: UNMSM

¿Qué dice el comunicado oficial?

Según el mensaje emitido por la universidad, se anunció la suspensión del examen de admisión 2026‑I, que debía realizarse en septiembre, debido a la situación de toma del campus universitario. El comunicado subraya que esta decisión se ha tomado priorizando la seguridad de los postulantes, personal y comunidad universitaria.

Se aclara que los postulantes no perderán el derecho al examen ni el dinero pagado por la inscripción, y se informa que se reprogramará una nueva fecha en el futuro inmediato.

Lo que se sabe hasta el momento

La causa de la suspensión es la toma del campus por parte de grupos universitarios, que ha generado alerta y desorden. Se trata de una interrupción física del normal funcionamiento de la casa de estudios, lo que imposibilita llevar a cabo un examen con condiciones mínimas de seguridad.

El examen no se ha cancelado, solo se reprogramará. No se ha anunciado una fecha concreta aún, pero se espera que se fije a la brevedad una vez que la universidad recupere el control del campus.