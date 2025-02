Cepre San Marcos 2025: resultados del Centro Preuniversitario de la UNMSM

Examen de Cepre San Marcos 2025. | Foto: Captura

En la página web se indica que el cuarto examen ciclo ordinario 2024-2 se realizará el domingo 23 de febrero. Para ello, se estará habilitando un horario de ingreso especial; que es desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 a.m. Una vez que haya pasado la hora, no se permitirá el ingreso al campus con el objetivo de mantener el orden.