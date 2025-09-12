- Hoy:
LINK de resultados del examen de entrevista personal PNP 2025: revisa si aprobaste y tu nota
Conoce la nota obtenida en la entrevista personal del Proceso de Admisión Extraordinario 2025 a las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional PNP.
El Proceso de Admisión Extraordinario 2025 a las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP (EESTP) a nivel nacional se encuentra a poco de finalizar, por lo que las recientes evaluaciones son sumamente importantes para que los aspirantes aseguren su vacante. En este marco, AQUÍ te brindamos toda la información para conocer los resultados de la entrevista personal.
PUEDES VER: Marcha este 13 de septiembre por retiro AFP: dónde será la concentración y desde qué hora
Del 1 de septiembre al 6 de septiembre de 2025, se realizó el examen de entrevista personal, que es una de las etapas finales de la evaluación. Ahora es momento de saber qué puntaje obtuviste y si estás aprobado. Recuerda que los puntajes se suman en el cuadro de mérito.
Resultados del examen de entrevista personal PNP 2025
Para conocer a tu nota, solo debes ingresar a la plataforma web del Gobierno del Perú o hacer clic aquí. Busca la sede a la que estás postulando, abre el documento en formato PDF y encuentra tus apellidos y nombre. ¡Te deseamos muchos éxitos!
- LINK de resultados de la entrevista personal PNP 2025: ingresa aquí
Accede a los resultados del examen de entrevista personal de la EESTP PNP 2025.
- Resultado del examen de entrevista personal de la EESTP PNP AYACUCHO
- Resultado del examen de entrevista personal de la EESTP PNP TRUJILLO
- Resultado del examen de entrevista personal de la EESTP PNP TARAPOTO
- Resultado del examen de entrevista personal de la EESTP PNP SAN BARTOLO
- Resultado del examen de entrevista personal de la EESTP PNP PUNO
- Resultado del examen de entrevista personal de la EESTP PNP PUENTE PIEDRA
- Resultado del examen de entrevista personal de la EESTP PNP PIURA
- Resultado del examen de entrevista personal de la EESTP PNP IQUITOS
- Resultado del examen de entrevista personal de la EESTP PNP ICA
- Resultado del examen de entrevista personal de la EESTP PNP CHICLAYO
- Resultado del examen de entrevista personal de la EESTP PNP HUÁNUCO
- Resultado del examen de entrevista personal de la EESTP PNP HUANCAYO
- Resultado del examen de entrevista personal de la EESTP PNP CUSCO
- Resultado del examen de entrevista personal de la EESTP PNP CHIMBOTE
- Resultado del examen de entrevista personal de la EESTP PNP AREQUIPA
¿En qué consiste la entrevista personal PNP?
La entrevista personal del Proceso de Admisión Extraordinario busca conocer de manera directa al postulante y valorar aspectos que no se pueden medir únicamente con los exámenes escritos o físicos. Se realiza ante una comisión designada y suele incluir lo siguiente:
- Evaluación de la personalidad y vocación policial: Se mide la actitud, seguridad, dominio personal y el interés real por servir en la Policía Nacional del Perú.
- Comunicación verbal y no verbal: Claridad al expresarse, uso adecuado del lenguaje, coherencia en las ideas y manejo del estrés frente a preguntas directas.
- Conocimiento general e institucional: Preguntas sobre actualidad nacional, cultura general y principios básicos de la PNP.
- Valores y conducta: Se indaga sobre ética, respeto a las normas, disciplina, compromiso con la sociedad y disposición al trabajo en equipo.
- Proyección y motivaciones personales: El postulante debe explicar por qué desea ingresar a la institución, cuáles son sus metas y cómo visualiza su aporte en la PNP.
