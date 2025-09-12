LINK de resultados del examen de entrevista personal PNP 2025: revisa si aprobaste y tu nota

El Proceso de Admisión Extraordinario 2025 a las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP (EESTP) a nivel nacional se encuentra a poco de finalizar, por lo que las recientes evaluaciones son sumamente importantes para que los aspirantes aseguren su vacante. En este marco, AQUÍ te brindamos toda la información para conocer los resultados de la entrevista personal.

Del 1 de septiembre al 6 de septiembre de 2025, se realizó el examen de entrevista personal, que es una de las etapas finales de la evaluación. Ahora es momento de saber qué puntaje obtuviste y si estás aprobado. Recuerda que los puntajes se suman en el cuadro de mérito.

Resultados del examen de entrevista personal PNP 2025

Para conocer a tu nota, solo debes ingresar a la plataforma web del Gobierno del Perú o hacer clic aquí. Busca la sede a la que estás postulando, abre el documento en formato PDF y encuentra tus apellidos y nombre. ¡Te deseamos muchos éxitos!

LINK de resultados de la entrevista personal PNP 2025: ingresa aquí

Accede a los resultados del examen de entrevista personal de la EESTP PNP 2025.

¿En qué consiste la entrevista personal PNP?

La entrevista personal del Proceso de Admisión Extraordinario busca conocer de manera directa al postulante y valorar aspectos que no se pueden medir únicamente con los exámenes escritos o físicos. Se realiza ante una comisión designada y suele incluir lo siguiente:

Evaluación de la personalidad y vocación policial: Se mide la actitud, seguridad, dominio personal y el interés real por servir en la Policía Nacional del Perú.

Comunicación verbal y no verbal: Claridad al expresarse, uso adecuado del lenguaje, coherencia en las ideas y manejo del estrés frente a preguntas directas.

Conocimiento general e institucional: Preguntas sobre actualidad nacional, cultura general y principios básicos de la PNP.

Valores y conducta: Se indaga sobre ética, respeto a las normas, disciplina, compromiso con la sociedad y disposición al trabajo en equipo.