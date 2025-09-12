0

LINK de resultados del examen de entrevista personal PNP 2025: revisa si aprobaste y tu nota

Conoce la nota obtenida en la entrevista personal del Proceso de Admisión Extraordinario 2025 a las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional PNP.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados del examen de entrevista personal de la EESTP PNP en este 2025.
Revisa los resultados del examen de entrevista personal de la EESTP PNP en este 2025. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

El Proceso de Admisión Extraordinario 2025 a las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP (EESTP) a nivel nacional se encuentra a poco de finalizar, por lo que las recientes evaluaciones son sumamente importantes para que los aspirantes aseguren su vacante. En este marco, AQUÍ te brindamos toda la información para conocer los resultados de la entrevista personal.

Convocan una marcha a favor del retiro de los fondos AFP en la Plaza San Martín.

PUEDES VER: Marcha este 13 de septiembre por retiro AFP: dónde será la concentración y desde qué hora

Del 1 de septiembre al 6 de septiembre de 2025, se realizó el examen de entrevista personal, que es una de las etapas finales de la evaluación. Ahora es momento de saber qué puntaje obtuviste y si estás aprobado. Recuerda que los puntajes se suman en el cuadro de mérito.

Resultados del examen de entrevista personal PNP 2025

Para conocer a tu nota, solo debes ingresar a la plataforma web del Gobierno del Perú o hacer clic aquí. Busca la sede a la que estás postulando, abre el documento en formato PDF y encuentra tus apellidos y nombre. ¡Te deseamos muchos éxitos!

  • LINK de resultados de la entrevista personal PNP 2025: ingresa aquí
PNP 2025

Accede a los resultados del examen de entrevista personal de la EESTP PNP 2025.

¿En qué consiste la entrevista personal PNP?

La entrevista personal del Proceso de Admisión Extraordinario busca conocer de manera directa al postulante y valorar aspectos que no se pueden medir únicamente con los exámenes escritos o físicos. Se realiza ante una comisión designada y suele incluir lo siguiente:

  • Evaluación de la personalidad y vocación policial: Se mide la actitud, seguridad, dominio personal y el interés real por servir en la Policía Nacional del Perú.
  • Comunicación verbal y no verbal: Claridad al expresarse, uso adecuado del lenguaje, coherencia en las ideas y manejo del estrés frente a preguntas directas.
  • Conocimiento general e institucional: Preguntas sobre actualidad nacional, cultura general y principios básicos de la PNP.
  • Valores y conducta: Se indaga sobre ética, respeto a las normas, disciplina, compromiso con la sociedad y disposición al trabajo en equipo.
  • Proyección y motivaciones personales: El postulante debe explicar por qué desea ingresar a la institución, cuáles son sus metas y cómo visualiza su aporte en la PNP.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Municipalidad de Puente Piedra recupera importante espacio público a favor de los ciudadanos

  2. Retiro AFP de S/ 21,400: Congreso anunció buena noticia sobre el desembolso para este 2025

  3. LINK de resultados del examen de entrevista personal PNP 2025: revisa si aprobaste y tu nota

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano