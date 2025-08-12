Resultados del Examen Psicométrico PNP 2025: consulta la lista de postulantes aptos a nivel nacional

El Proceso de Admisión Extraordinario 2025 a las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional (EESTP) PNP está siguiendo su rumbo y este martes 12 de agosto, se publicaron los resultados del Examen Psicométrico. Por ello, te compartimos el enlace oficial para que puedas acceder a la lista oficial de postulantes aptos.

Cabe destacar que el Examen Psicométrico es una de las evaluaciones que deben pasar los postulantes para ingresar a la formación policial. Además, se encarga de medir las aptitudes, rasgos de personalidad y características psicológicas que determinan si la persona es apta para el servicio policial.

Resultados del Examen Psicométrico Extraordinario 2025 PNP

Para acceder a los resultados del Examen Psicométrico de Admisión Extraordinario 2025 a las EESTP PNP, solo debes ingresar a la plataforma oficial del Gobierno del Perú y hacer clic en el apartado que corresponde. Recuerda que en la página web podrás obtener la lista de postulantes aptos, tanto de hombres como mujeres:

Resultados del Examen Psicométrico 2025 a las EESTP PNP a nivel nacional | VARONES: ingresa AQUÍ

Resultados del Examen Psicométrico 2025 a las EESTP PNP a nivel nacional | MUJERES: ingresa AQUÍ

Resultados del Examen Psicométrico 2025 a las EESTP PNP | PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS: ingresa AQUÍ

Relación de postulantes eliminados por no haberse presentado al Examen Psicométrico: ingresa AQUÍ

Accede a la plataforma para acceder a los resultados del Examen Psicométrico PNP.

Este examen Psicométrico del Proceso de Admisión Extraordinario 2025 a las EESTP PNP es eliminatorio, esto quiere decir que si los resultados indican que el postulante no cumple con el perfil psicológico requerido, queda descalificado del proceso, incluso si ha pasado otras pruebas.

Cronograma del Proceso de Admisión Extraordinario 2025 a las EESTP-PNP

Accede al el cronograma actualizado del Proceso de Admisión Extraordinario 2025 a las EESTP-PNP, publicado mediante Resolución Directoral N.º 360-2025-DIREDDOC-PNP/UAI, con fecha del 19 de junio de 2025: