Policía de Carreteras tendrá nuevas funciones: multar en ciudades, detener y ya no será necesario ir a la comisaría

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) presentó un proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento Nacional de Tránsito (RETRAN), entre los diversos cambios, se destaca las nuevas funciones que tendrá la Policía de Carreteras. Su acción ya no se verá limitada a ciertos aspectos, incluso, ya no será necesario llevar a la comisaría al conductor, si no es efectivo de tránsito.

La Policía de Carreteras ahora podrá ejercer competencias de control y aplicar sanciones en ciudades, destacando que las órdenes no solo se darán por parte de la Policía de Tránsito. Si en caso los conductores no obedecen las indicaciones, podrían recibir multas hasta verse involucrados en acciones penales.

PNP de carreteras asumirá nuevas funciones de tránsito. | Composición: Líbero

Asimismo, dentro de los cambios del Reglamento Nacional de Tránsito, se propone unificar las responsabilidades de la PNP de Tránsito con el de Carreteras, permitiendo que este último expanda sus competencias y ejerza funciones dentro del ámbito urbano, logrando sancionar a los infractores.

Por su parte, Alfonso Flórez, gerente general de la Fundación Transitemos, brindó más detalles a Infobae Perú, respecto a esta propuesta de expansión a zonas urbanas. "La Panamericana atraviesa todo San Borja, Miraflores, San Isidro, Chacarilla. Estás en la ciudad", indicó el especialista.

Del mismo modo, destacó la ausencia de tecnología avanzada que permita un mejor cumplimiento de las funciones en el rubro, destacando las capacitaciones al personal, uso de cámaras, radares de velocidad, lectores de placas y demás.

"Estamos en el siglo 21 y no usamos tecnología. Lo que se tiene que instalar son cámaras, fiscalización, radares de velocidad, no con policía puesto en automático como tiene el Callao", precisó Flórez.

Es importante precisar que aún está pendiente la aprobación del nuevo reglamento de tránsito del MTC para su posterior aplicación en el Perú. Por lo que tras concretarse la acción, será obligatorio conocer las modificaciones para evitar posibles sanciones o multas por parte de la Policía Nacional.