Frases por el aniversario de Universitario de Deportes: celebra los 101 años del club con hermosos textos

Universitario de Deportes está de aniversario este 7 de agosto, por lo que HOY el cuadro crema celebra sus 101 años de fundación. Si quieres compartir esta gran alegría como todo hincha merengue, no te puedes perder el listado de frases y mensajes que te compartimos en esta nota, para que las publiques en tus redes sociales como Facebook, WhatsApp o Instagram.

¿Cuándo es el aniversario de la "U"?

El club peruano fue fundado el 7 de agosto de 1924, por lo que en este 2025 celebra su 101° aniversario. Es una de las fechas más importantes para la hinchada crema y suele conmemorarse con actividades especiales, homenajes y celebraciones por parte del equipo y su gran fanaticada.

Feliz aniversario Universitario de Deportes: frases para celebrar sus 101 años

¡101 años de pasión, garra y gloria crema!

Universitario, 101 años siendo el más grande del Perú.

Donde vayas, te llevo en el corazón, "U".

No es solo fútbol, es amor eterno por la crema.

101 años haciendo historia… ¡Y vamos por más!

La "U" no se explica, se siente.

Felices 101 años al equipo que nos enseñó a soñar.

La historia del fútbol peruano lleva tu firma, Universitario.

En cada generación, la "U" vive más fuerte.

Orgulloso de ser hincha de la "U", ayer, hoy y siempre.

Hoy celebramos 101 años de tradición crema. ¡Feliz aniversario, "U"!

101 años del más campeón. ¡Feliz aniversario, Universitario!

¡Vamos "U"! 101 años de pasión inquebrantable.

Una historia escrita con garra. ¡Feliz 101 aniversario!

¡Qué viva Universitario por siempre!

101 años dejando el alma en cada cancha.

La "U" es más que un club, es un sentimiento eterno.

¡Gracias por tantas alegrías, glorioso Universitario!

La "U" vive por siempre.

¡Feliz 101 años al más querido del Perú!

En las buenas y en las malas, siempre "U".

Con la crema en el pecho y la garra en el alma.

La "U" no se abandona, se alienta hasta el final.

El corazón late más fuerte por la crema.

Nada como gritar un gol de la "U".

Mi sangre es crema, mi alma es merengue.

101 años de lucha, de gloria y de fe.

Que se escuche en todo el Perú: ¡Somos la "U"!

Ser de la "U" es un privilegio que se hereda.

¡Feliz aniversario a la garra más brava del continente!

¡Salud por los 101 años de Universitario!

Hoy se celebra el orgullo de ser crema.

¡Feliz cumpleaños, glorioso Universitario de Deportes!

Cada año, más fuerte. Cada partido, más grande.

¡101 años haciendo vibrar corazones cremas!

La "U" no envejece, se hace eterna.

101 años llenos de historia, ídolos y campeonatos.

Que suenen los bombos, que retumbe la tribuna: ¡es aniversario crema!

Un siglo y un año de pasión inquebrantable.

¡Arriba "U"! Hoy celebramos tu grandeza.

Por los que fundaron este sueño hace 101 años.

Por los que ya no están, pero siguen alentando desde el cielo.

Gracias, Universitario, por dejar huella en tantas vidas.

Cada año es un homenaje a tu historia inmortal.

La crema no se borra, se hace eterna.

Orgullosos de nuestro legado, ¡Feliz 101 años!

De generación en generación, siempre Universitario.

101 años de enseñarnos lo que es la verdadera pasión.

El club, la garra, la historia: ¡todo vive en la "U"!

¡Feliz aniversario al club de nuestros amores, nuestra eterna "U"!

Conmemora los 101 años de Universitario de Deportes, llenas de pasión, identidad y amor.

Aniversario de la "U": mensaje cortos para compartir por WhatsApp

¡Feliz aniversario, gloriosa “U”!

101 años de historia, garra y pasión.

Orgulloso de ser crema, hoy y siempre.

¡Arriba Universitario!

La "U" está de fiesta.

Más que un club, una pasión eterna.

¡Vamos "U"! Por muchos años más.

101 años de grandeza crema.

¡Feliz cumpleaños, Universitario de Deportes!

El más campeón está de aniversario.

Naciste grande, y sigues siendo el más grande.

¡Que viva la "U" por siempre!

Un siglo y un año de gloria.

Hoy celebramos a la crema del Perú.

¡Gracias por tanto, Universitario!

De la cuna al cajón: siempre “U”.

7 de agosto: día sagrado para el hincha crema.

101 años de amor por estos colores.

¡Feliz aniversario al orgullo del Perú!

Universitario vive en cada corazón crema.

Mi alma es merengue.

¡Salud por la "U"!

Eterna como tu historia, "U".

Donde vayas, estaré contigo.

Hoy más que nunca: ¡Y dale "U"!

La "U" no se explica, se siente.

En cada latido, una "U".

Por siempre crema.

¡Vamos por 101 más!

¡Feliz aniversario, mi eterno amor!

Frases con garra crema por los 101 años del club