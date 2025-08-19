- Hoy:
Resultados Examen de Aptitud Académica y Conocimientos PNP 2025: LINK para consultar puntaje alcanzado
Los aspirantes a las Escuelas de Educación Superior PNP 2025 a nivel nacional ya pueden acceder a los resultados del Examen de Aptitud Académica y Conocimientos.
El Examen de Aptitud Académica y Conocimientos EESTP PNP 2025 es una de las etapas del Proceso de Admisión Extraordinario 2025 para ingresar a las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú, y luego que miles de postulantes rindieran la prueba es momento de conocer los resultados oficiales.
Resultados Examen de Aptitud Académica y Conocimientos PNP 2025: LINK
A través de la plataforma web del Gobierno del Perú (www.gob.pe) se puede acceder a los resultados de este examen que es importante para seguir en carrera y alcanzar una de las vacantes de este proceso. Te compartimos los enlaces oficiales para que realices la consulta con tu nombre y apellido o número de carné. ¡Te deseamos muchos éxitos!
- Resultados del examen de conocimiento PNP 2025 | VARONES: dale clic aquí
- Resultados del examen de conocimiento PNP 2025 | MUJERES: dale clic aquí
La lista de los resultados del Examen de Aptitud Académica y Conocimientos del proceso de admisión 2025 a las EESTP PNP están por orden de mérito. La nota máxima de los postulantes varones es 18.8 que corresponde a la sede en Puente Piedra, mientras que en el caso de mujeres es 17 en la Escuela San Bartolo.
¿Qué se evalúa en el Examen de Aptitud Académica y Conocimientos PNP?
Esta prueba tiene como finalidad determinar si el postulante cuenta con los conocimientos y aptitudes académicas necesarios para iniciar sus estudios en la EESTP-PNP a nivel nacional. Consta de 100 preguntas de opción múltiple, con una duración máxima de 3 horas y su estructura es la siguiente:
- 70% de preguntas de conocimientos generales, distribuidas en áreas como:
- Matemáticas
- Comunicación
- Ciencias Sociales
- Ciencia, Tecnología y Ambiente
- Persona, Familia y Relaciones Humanas
- 30% de preguntas de aptitud académica, específicamente en:
- Razonamiento verbal
- Razonamiento matemático
La nota mínima para aprobar el Examen de Aptitud Académica y Conocimientos PNP es 11.00 en escala vigesimal. Asimismo, es importante precisar que es eliminatorio y su resultado es definitivo e inapelable, por lo que si obtuviste un puntaje inferior al indicado, quedas automáticamente fuera del Proceso de Admisión Extraordinario.
Cronograma del Proceso de Admisión Extraordinario PNP 2025
El Proceso de Admisión Extraordinario 2025 para ingresar a las Escuelas de Educación Superior Técnico-Profesional de la Policía Nacional del Perú inició en el mes de junio y tras rendir diversas pruebas, conoce cuáles están pendientes, para lo que resta en las siguientes semanas:
- Examen de aptitud académica y conocimientos: 11 de agosto de 2025
- Prueba de Control y Confianza: 15 al 29 de agosto de 2025
- Entrevista personal: 1 al 6 de septiembre de 2025
- Examen toxicológico: 8 al 22 de septiembre de 2025
- Publicación de número de vacantes asignadas (por género): 24 de septiembre de 2025
- Publicación de cuadros únicos nacionales de mérito (por género) 25 de septiembre de 2025
- Publicación de asignación de ingresantes EESTP PNP: 25 de septiembre de 2025.
