Proceso de admisión PNP 2025: abren convocatorias para postulantes que aprobaron examen de conocimientos
Los postulantes PNP 2025 que obtuvieron nota aprobatoria en el Examen de Aptitud Académica y Conocimientos pueden participar de la convocatoria en Perú.
El Proceso de Admisión Extraordinario 2025 a las EESTP PNP a nivel nacional sigue su rumbo y tras la realización del Examen de Aptitud Académica y Conocimientos, ahora se debe seguir el siguiente paso, de acuerdo al cronograma. El Gobierno del Perú lanzó convocatorias para que los aspirantes aprobados rindan la Prueba de Control y Confianza.
Mediante la plataforma web (www.gob.pe), se anunció que los postulantes que obtuvieron nota aprobatoria, igual o mayor a 11, deben acercarse a las sedes correspondientes para pasar la Prueba de Control y Confianza, examen que es referencial y no elimina automáticamente, pero sus resultados influyen en la etapa siguiente, la entrevista personal.
Admisión PNP 2025: convocatorias de la Prueba de Control y Confianza
"La Escuela de Educación Superior Técnico Profesional PNP Huancayo, de la Policía Nacional del Perú, informa a los postulantes que obtuvieron nota aprobatoria igual o mayor que once (11), en el Examen de Aptitud Académica y Conocimientos, que deberán de asistir a las instalaciones de este Centro de formación policial, sito en el Jirón Necochea n.º.050 – distrito de Pilcomayo – provincia de Huancayo – departamento de Junín", se indica en el documento compartido.Convocatoria PNP 2025 del Proceso de Admisión 2025 a las EESTP PNP.
"El día viernes 22 de agosto del 2025 a las 09:00 horas, asimismo, los postulantes deberán realizar el pago en el Banco de la Nación por derecho de Prueba de Control y Confianza; debiendo consignar en el voucher su número de DNI; si el postulante es menor de edad, deberá de consignar el número de DNI del padre, madre o apoderado", se agregó.
Del mismo modo, se abrió la convocatoria en las sedes de Puente Piedra y San Bartolo, para el 19 de agosto. Si aprobaste el Examen de Aptitud Académica y Conocimientos, mantente informado de los comunicados que brindan el Gobierno peruano y Policía Nacional del Perú respecto al proceso de admisión 2025.
Cabe destacar que aún está pendiente la convocatoria de la Prueba de Control y Confianza del proceso de admisión 2025 en las Escuelas Técnicas Profesionales PNP en las sedes de: Arequipa, Ayacucho, Chiclayo, Chimbote, Cusco, Huánuco, Ica, Iquitos, Piura, Puno, Tarapoto y Trujillo.
