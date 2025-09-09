Frases motivadoras por el Día Mundial de Prevención del Suicidio para compartir con esa persona que necesita de ti

Desde 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) establecieron que cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de Prevención del Suicidio, con la finalidad de generar conciencia sobre la gravedad del problema del suicidio, a la vez de promover acciones para enfocadas en su prevención.

En el mundo de hoy, el suicidio, la depresión y demás temas de salud mental se han convertido en problemas importantes a tomar en cuenta cuando las cifras de todas estas crecen conforme pasan los años, siendo una verdadera calamidad para las familias, comunidades y países donde las estadísticas de estos temas son alarmantes.

Frases para compartir por el Día Mundial de Prevención del Suicidio

Por ello, en las siguientes líneas, vamos a compartirte una serie de frases motivadoras y alentadoras para compartir en caso conozcas a alguien con este tipo de problema o, de ser el caso, para ti si estás atravesando por momento difíciles en tu vida. Recuerda que siempre se encuentra la luz al final del túnel. ¡Un fuerte abrazo!

¡Eres más fuerte de lo que crees! Vivir es un regalo.

Todos tenemos la capacidad de superar las adversidades que la vida nos presenta, y será una mejor versión al superarla. ¡Te prometo que será mejor!

Hay esperanza, incluso, en los momentos más oscuros.

¡Eres importante!

No eres lo que otros dicen, no eres un caso perdido, no necesitas hacerte daño, no debes tener miedo. No estás solo.

Recuperar el sentido y las ganas de vivir es posible.

Hoy, tu día está nublado, pero mañana estará soleado.

No te rindas, no estás solo, la oscuridad no dura para siempre.

Cuando todo vaya en tu contra, hasta que parezca que no puedes aguantar ni un minuto más, no te rindas, porque ese es el lugar y el momento en que cambiará la marea.

El suicidio es un grito de ayuda, no de atención, es un grito que no se sabe cómo expresar, es un grito en silencio que no puedes sacar de adentro.

Ahora no se te ocurre otra solución, pero no significa que no la haya, solo que no la puedes ver en este momento.

Aquí estoy para escucharte…

Eres valiente, eres importante, eres capaz ¡No te rindas!

El dolor es temporal, tu vida invaluable, no te rindas.

Vas a sanar de todo aquello que hoy te duele. Gracias por decidir seguir intentándolo.

Mientras hay vida, siempre hay alternativas de solución.

Una de las decisiones más difíciles de esta vida es elegir seguir intentándolo un poco más.

Cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo y hacer los cambios positivos en tu vida.

Recuerda siempre que alguien te ama. Perdona los errores, hoy es un lindo día.

En tu respiración está tu libertad del pasado, el futuro y tu capacidad de estar aquí y ahora.

La vida es bella, vale la pena vivirla.

"El duelo no es señal de debilidad ni de falta de fe. Es el precio del amor", Desconocido.

"En medio de tu dolor, que encuentres consuelo en los recuerdos que guardas”, Desconocido.

"Cuando alguien a quien amas se convierte en un recuerdo, ese recuerdo se convierte en un tesoro”, Desconocido.

"Aunque el mundo está lleno de sufrimiento, también está lleno de superación”, Desconocido.

"No estás solo; eres amado y tu dolor importa", Desconocido.

"Lo que una vez disfrutamos, nunca lo perderemos. Todo lo que amamos profundamente se convierte en parte de nosotros", Helen Keller

"Puede que tu ser querido ya no esté, pero su luz sigue brillando en tu corazón", Desconocido.

"El mayor homenaje que podemos dar a quienes hemos perdido es vivir plenamente y amar profundamente", Desconocido.

"Sanar lleva tiempo, y no pasa nada. Sé amable contigo mismo", Desconocido.

"Está bien sentirse perdido e inseguro. Tu camino es único, y cada paso adelante es una señal de fortaleza", Desconocido.

"Ningún padre debería tener que despedirse de su hijo. El amor por un hijo nunca muere, y su recuerdo perdura en cada latido", Desconocido.

"El amor de un padre nunca desaparece del todo; resuena en las vidas que tocó y en los recuerdos que dejó atrás", Desconocido.

"Cuando un familiar muere, el mundo se siente diferente, pero su amor sigue siendo una luz que guía en la oscuridad", Desconocido.

"Un amigo puede estar muerto, pero la risa, la amabilidad y los recuerdos que compartieron nunca se desvanecerán", Desconocido.

"Aunque alguien a quien amas muera, su espíritu permanece contigo, entretejido en la estructura de tu vida", Desconocido.

"El dolor en la tierra es pesado, pero la esperanza y el amor pueden ayudar a sanar incluso las heridas más profundas", Desconocido.

"Que encuentres paz en los recuerdos y el amor que quedan, incluso mientras lloras", Desconocido.

"Que descansen en paz, recordados y apreciados por siempre", Desconocido.

"La esperanza es poder ver que hay luz a pesar de toda la oscuridad", Desmond Tutu

"La fuerza no proviene de lo que puedes hacer. Proviene de superar las cosas que alguna vez creíste imposibles", Rikki Rogers

"En medio de cada dificultad se encuentra la oportunidad", Albert Einstein

"Las noches más oscuras producen las estrellas más brillantes", John Green

"Tus circunstancias actuales no determinan a dónde puedes ir; simplemente determinan dónde comienzas", Nido Qubein

"Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que piensas", AA Milne

"Incluso la noche más oscura terminará y saldrá el sol", Víctor Hugo

"La esperanza no es la ausencia de dolor, sino la presencia de luz", Desconocido.

"A veces te encuentras en medio de la oscuridad, y a veces en medio de la oscuridad, te encuentras a ti mismo", Desconocido.

"Cuando salgas de la tormenta, no serás la misma persona que entró. De eso se trata la tormenta", Haruki Murakami

Los problemas de salud mental están en aumento en todo el mundo, particularmente, desde el siglo XXI.