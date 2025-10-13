Alianza Lima anunció a través de sus redes sociales una noticia inesperada que cambia las condiciones del duelo ante Sport Boys por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. En un comunicado, el cuadro íntimo aseguró que por disposición de la Policía Nacional del Perú habrá un rotundo cambio del clásico entre Lima vs Callao.

Alianza Lima realizó rotundo cambio sobre el partido ante Sport Boys por orden de la PNP

A través de un comunicado, Alianza Lima informó a sus hinchas y fanáticos de Sport Boys que el partido ante Boys se jugará solo con hinchada local en el Estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima jugará ante Sport Boys solo con hinchada local por orden de la PNP. Foto: Alianza Lima.

"El Club Alianza Lima informa a sus hinchas y al público en general que, por disposición de la Policía Nacional del Perú, el partido ante Sport Boys, programado para este jueves en el Estadio Alejandro Villanueva, se jugará únicamente con hinchada local", se puede leer en el texto.

Además, también indicaron que empezarán con el proceso de devolución a todos los hinchas de Boys que compraron las entradas para el duelo en Matute.

Este proceso se realizará a través de la entidad bancaria vinculada a la compra. Si desean hacer una consulta adicional, los fanáticos pueden comunicarse al correo de Joinnus.

Alianza Lima vs Sport Boys: Fecha y Hora por Liga 1

El encuentro entre Alianza Lima y Sport Boys se jugará el jueves 16 de octubre de 2025 a las 20:00 (hora Perú) por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el Estadio Alejandro Villanueva.

Este encuentro significa mucho para ambas escuadras. Mientras Alianza buscará ganar para seguir soñando en el título del Clausura, Boys necesita vencer para salir de la zona de descenso que sigue en pelea con Juan Pablo II, Comerciantes Unidos, Ayacucho FC, UTC y Alianza Universidad.