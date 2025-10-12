Alianza Lima planea renovarlo hasta 2028 y ahora es vinculado con clubes de Europa, según portal

Alianza Lima continuó sus entrenamientos en el parón de selecciones por la fecha FIFA, donde busca mejorar su rendimiento en la Liga 1 para poder escalar posiciones en el acumulado. Con el Torneo Clausura 2025 prácticamente perdido, ya se empieza a planificar la próxima temporada. Sin embargo, ahora se conoció que uno de sus jugadores más destacados ha despertado el interés de un club europeo.

Renzo Garcés es uno de los jugadores más destacados de Alianza Lima en la presente temporada siendo vital en la zaga defensiva, lo que le valió ser considerado en las convocatorias de la selección peruana, donde también es titular. Su gran rendimiento lo ha llevado a despertar la atención de diversos equipos.

En ese sentido, según indicó el portal internacional Transfermarkt, el gran nivel de Garcés ha llegado a tierras europeas donde ha despertado el interés del FK Borac Banja Luka, equipo que es campeón y milita en la Liga de Bosnia y Herzegovina. En la sección de rumores actuales, el prestigioso portal indicó que la probabilidad de este fichaje es de un 50 %.

Renzo Garcés despertó el interés del FK Borac Banja Luka, según Transfermarkt.

Cabe destacar que el FK Borac Banja Luka es actualmente el líder en solitario en su liga, donde están peleando puestos de clasificación a la UEFA Champions League. Además, en este temporada disputó la ronda de clasificación a la Conference League, donde cayeron 4-3 en el global quedando eliminados.

Alianza Lima busca renovar a Renzo Garcés

Según podo conocer Líbero, el gran nivel de Renzo Garcés a lo largo de la temporada ha provocado que la dirección deportiva busque extender su vínculo con el club y así evitar perder a uno de sus mejores jugadores. El cuadro blanquiazul planea renovar el contrato del jugador hasta la temporada 2028.

¿Cuánto vale Renzo Garcés?

El gran nivel de Renzo Garcés lo ha llevado a incrementar su valor de mercado. Según Transfermarkt, el defensa de 30 años está cotizado en un millón de euros, cifra que podría aumentar considerando que es titular indiscutible en Alianza Lima y la selección peruana.