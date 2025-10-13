No existirá LINK ÚNICO para registrar el retiro AFP: el gran cambio para el nuevo desembolso que oficializó la SBS

A menos de 10 días para el inicio del registro de las solicitudes de retiro de las Administradoras de Fondos de Pensiones 2025, la Asociación de AFP confirmó que cada entidad será la encargada de habilitar un link oficial, esto quiere decir, de que los clientes de AFP Habitat, Integra, Prima y Profuturo, deben conocer cuál es el enlace que le corresponde.

Desde el 21 de octubre, iniciará el proceso de solicitudes para que los afiliados puedan acceder de manera voluntaria a sus fondos aportados, por un monto de hasta S/ 21.400. El registro se realizará totalmente digital y gratuito, de acuerdo al último número o letra del DNI del aportante.

AFP 2025: Links oficiales para el registro de solicitudes

A diferencia de anteriores oportunidades, no existirá un portal unificado para el registro de las solicitudes, sino uno por cada administradora de pensiones. Solo debes ingresar al enlace de tu AFP, en la fecha de que corresponda, según el cronograma publicado. Te compartimos los links oficiales:

Cada AFP habilitará un link para que el registro de solicitudes de retiro 2025.

¿A qué AFP estoy afiliado?

Por otro lado, si no conoces a cuál de las cuatro administradoras de fondos de pensiones que existen en Perú estás afiliado, te compartimos el paso a paso para que puedas realizar la consulta desde la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS):

Ingresa al siguiente enlace oficial: https://servicios.sbs.gob.pe/serviciosenlinea

Completa los datos solicitados: Tipo de documento, número del documento y fecha de nacimiento

Haz clic en "Constancia de Afiliación AFP"

El sistema te mostrará: La AFP a la que perteneces, tu situación actual y fecha de afiliación.

Retiro AFP 2025: ¿Cuándo recibiré el dinero de mi retiro?

Una vez presentada la solicitud de retiro AFP, esta debe ser aprobada. El pago se realizará hasta en 4 desembolsos dependiendo del monto de tu retiro y recibirás un correo con la confirmación de tus depósitos.