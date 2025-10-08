Retiro AFP 2025: ¿cuándo se activará el LINK de solicitud en la plataforma y cómo llenar mis datos?

Si estás pensando en acceder a tus fondos de la Administradora de Fondos de Pensiones, no solo es importante que sepas en qué fechas te corresponde presentar tu solicitud de manera virtual, también conoce qué datos debes tener a la mano para completar el formulario y retirar tu dinero de la AFP de manera correcta.

El proceso del registro de solicitud se realizará de manera escalonada y la presentación de solicitudes dependerá del último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada afiliado, que podrá desembolsar hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 21,400 por persona.

¿Cuándo se activará el LINK de solicitud de retiro AFP?

Las solicitudes se registrarán en la plataforma virtual de la Asociación de AFP, desde el mismo 21 de octubre, fecha en el que se activará el enlace correspondiente. Respecto a la hora de inicio, aún no se ha confirmado el horario, pero se estima que el sistema estaría activo desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. para el desarrollo de este procedimiento.

Las solicitudes del retiro AFP se podrán realizar desde el 21 de octubre de 2025.

¿Cómo llenar mi solicitud para el retiro AFP?

Para el retiro voluntario de tus aportes a la AFP, ten en cuenta los siguientes datos, con la finalidad de realizar el registro de tu solicitud de manera efectiva y evitar que la plataforma rechace el procedimiento:

Documento de identidad vigente y el dígito verificador

Número de celular

Correo electrónico

Código de Cuenta Interbancario (CCI) a tu nombre

Dirección exacta (domicilio)

Asimismo, te recomendamos que para presentar la solicitud mediante la página web, deberás colocar tu clave web según la entidad en la que estés afiliada: Integra, Habitat, Profuturo o Prima. Si en caso no la recuerda o no sabes cuál es, ingresa a la página correspondiente y solicítala.

Cronograma de retiro AFP, según tu número de DNI

Consulta el cronograma oficial del octavo retiro de AFP 2025 según tu Documento Nacional de Identidad (DNI). Tienes hasta 3 fechas para presentar tu solicitud en la plataforma web:

Si termina en letra: 21 de octubre o el 19 de noviembre.

21 de octubre o el 19 de noviembre. Si termina en 0: 22, 23 de octubre o 20 de noviembre.

22, 23 de octubre o 20 de noviembre. Si termina en 1: 24, 27 de octubre y 21 de noviembre.

24, 27 de octubre y 21 de noviembre. Si termina en 2: 28, 29 de octubre o 24 de noviembre.

28, 29 de octubre o 24 de noviembre. Si termina en 3: 30, 31 de octubre o 25 de noviembre.

30, 31 de octubre o 25 de noviembre. Si termina en 4: 3, 4 de noviembre o 26 de noviembre.

3, 4 de noviembre o 26 de noviembre. Si termina en 5: 5, 6 de noviembre o 27 de noviembre.

5, 6 de noviembre o 27 de noviembre. Si termina en 6: 7, 10 de noviembre o el 28 de noviembre.

7, 10 de noviembre o el 28 de noviembre. Si termina en 7: 11, 12 de noviembre o 1 de diciembre.

11, 12 de noviembre o 1 de diciembre. Si termina en 8: 13, 14 de noviembre o 2 de diciembre.

13, 14 de noviembre o 2 de diciembre. Si termina en 9: 17, 18 de noviembre o 3 de diciembre.