¿Cuál es mi clave web de AFP para el retiro de hasta 4 UIT y cómo crearla desde la plataforma?

El 21 de octubre se acerca, día en el que se dará inicio al registro de solicitudes para el retiro 2025 de hasta 4 UIT de la AFP. Por ello, es importante que los solicitantes conozcan cuál será el procedimiento a seguir y los datos que necesitará; entre ellos, se encuentra la clave web. ¿Sabes cuál tu contraseña?

Clave web de AFP para el retiro 2025

Dentro del proceso de solicitud, se pedirá tu número de Documento Nacional de Identidad y la clave web de tu AFP. Si en caso no está activa o no la recuerdas, puedes ingresar a tu plataforma, según la entidad en la que estés afiliada: Integra, Habitat, Profuturo o Prima. Si no la recuerdas, puedes seleccionar la opción 'Olvidé contraseña'.

AFP Habitat

Entra a la web oficial: Mi Habitat Digital

Selecciona "¿Olvidaste tu clave web? Genérala aquí"

Completa los datos solicitados:

Recibirás un código de verificación por correo o SMS.

Ingresa el código y crea tu nueva clave web (de 6 a 12 caracteres, con letras y números).

¡Listo! Ya podrás ingresar a Mi Habitat para hacer trámites como el retiro AFP.

AFP Integra

Ingresa a Mi Agencia Digital

Selecciona la opción "Olvidé mi contraseña"

Completa los datos que te pide el sistema:

Ingresa el código y crea tu nueva clave web

Acceder a tu cuenta para ver tus aportes, estados de cuenta, fondo y trámites como el retiro AFP.

AFP Profuturo

Ve al sitio oficial de Profuturo AFP.

Debajo del botón para ingresar, selecciona la opción "Genera tu Clave Web"

Completa los datos solicitados: Tipo y número de documento, fecha de nacimiento.

Verificación de que "no eres un robot"

Cuando el sistema valide que los datos son correctos, Profuturo te enviará un mensaje de confirmación

En ese mensaje recibirás los datos de tu clave o las instrucciones para finalizar la creación de la clave.

Asegúrate de recordar tu nueva clave.

AFP Prima

Entra al sitio oficial de AFP Prima

Va la sección "Mi cuenta"

Busca la opción que diga "Solicita tu clave web o ¿No recuerdas tu contraseña?"

Llena los datos que te pedirán

Resolver un captcha, para verificar que no eres un robot.

Enviar la solicitud. AFP Prima enviará la nueva Clave Web al correo electrónico que tienes registrado

Revisa tu correo para encontrar el mensaje con tu clave o instrucciones para activarla.

Cronograma de pago para recibir mi dinero de retiro AFP

Conoce cómo se realizará el desembolso de los montos de hasta S/ 5,350 por armada. Recuerda que si en caso tengas menos de 1 UIT en tu fondo de pensión, podrás retirar la totalidad de tu fondo en un solo desembolso.