0
¡LO ÚLTIMO!
Falleció Miguel Ángel Russo

¿Cuál es mi clave web de AFP para el retiro de hasta 4 UIT y cómo crearla desde la plataforma?

Para realizar tu solicitud de retiro AFP deberás conocer tu contraseña web. ¿Sabes cuál es? AQUÍ te enseñamos cómo puedes crearla o actualizarla fácilmente.

Angie De La Cruz
Conoce cómo acceder a tu contraseña web o crearla desde la plataforma digital de tu AFP.
Conoce cómo acceder a tu contraseña web o crearla desde la plataforma digital de tu AFP. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

El 21 de octubre se acerca, día en el que se dará inicio al registro de solicitudes para el retiro 2025 de hasta 4 UIT de la AFP. Por ello, es importante que los solicitantes conozcan cuál será el procedimiento a seguir y los datos que necesitará; entre ellos, se encuentra la clave web. ¿Sabes cuál tu contraseña?

PCM acordó reunión con gremios de transportistas para este jueves 9 de octubre.

PUEDES VER: ¿Mañana, 9 de octubre habrá paro de transportistas? Últimas noticias de reunión de gremios y PCM

Clave web de AFP para el retiro 2025

Dentro del proceso de solicitud, se pedirá tu número de Documento Nacional de Identidad y la clave web de tu AFP. Si en caso no está activa o no la recuerdas, puedes ingresar a tu plataforma, según la entidad en la que estés afiliada: Integra, Habitat, Profuturo o Prima. Si no la recuerdas, puedes seleccionar la opción 'Olvidé contraseña'.

AFP Habitat

  • Entra a la web oficial: Mi Habitat Digital
  • Selecciona "¿Olvidaste tu clave web? Genérala aquí"
  • Completa los datos solicitados:
  • Recibirás un código de verificación por correo o SMS.
  • Ingresa el código y crea tu nueva clave web (de 6 a 12 caracteres, con letras y números).
  • ¡Listo! Ya podrás ingresar a Mi Habitat para hacer trámites como el retiro AFP.

AFP Integra

  • Ingresa a Mi Agencia Digital
  • Selecciona la opción "Olvidé mi contraseña"
  • Completa los datos que te pide el sistema:
  • Ingresa el código y crea tu nueva clave web
  • Acceder a tu cuenta para ver tus aportes, estados de cuenta, fondo y trámites como el retiro AFP.

AFP Profuturo

  • Ve al sitio oficial de Profuturo AFP.
  • Debajo del botón para ingresar, selecciona la opción "Genera tu Clave Web"
  • Completa los datos solicitados: Tipo y número de documento, fecha de nacimiento.
  • Verificación de que "no eres un robot"
  • Cuando el sistema valide que los datos son correctos, Profuturo te enviará un mensaje de confirmación
  • En ese mensaje recibirás los datos de tu clave o las instrucciones para finalizar la creación de la clave.
  • Asegúrate de recordar tu nueva clave.

AFP Prima

  • Entra al sitio oficial de AFP Prima
  • Va la sección "Mi cuenta"
  • Busca la opción que diga "Solicita tu clave web o ¿No recuerdas tu contraseña?"
  • Llena los datos que te pedirán
  • Resolver un captcha, para verificar que no eres un robot.
  • Enviar la solicitud. AFP Prima enviará la nueva Clave Web al correo electrónico que tienes registrado
  • Revisa tu correo para encontrar el mensaje con tu clave o instrucciones para activarla.

Cronograma de pago para recibir mi dinero de retiro AFP

Conoce cómo se realizará el desembolso de los montos de hasta S/ 5,350 por armada. Recuerda que si en caso tengas menos de 1 UIT en tu fondo de pensión, podrás retirar la totalidad de tu fondo en un solo desembolso.

  • 1er desembolso: 30 días calendario después del ingreso de tu solicitud.
  • 2do desembolso: 30 días calendario después del 1er desembolso.
  • 3er desembolso: 30 días calendario después del 2do desembolso.
  • 4to desembolso: 30 días calendario después del 3er desembolso.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. ¿Mañana, 9 de octubre habrá paro de transportistas? Últimas noticias de la reunión de gremios y PCM

  2. Este es el próximo feriado 2025 a nivel nacional para trabajadores del sector público y privado

  3. Anuncian paro nacional este 15 de octubre: manifestantes exigirán respuesta del gobierno de Dina Boluarte

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano