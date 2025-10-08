- Hoy:
¿Cuál es mi clave web de AFP para el retiro de hasta 4 UIT y cómo crearla desde la plataforma?
Para realizar tu solicitud de retiro AFP deberás conocer tu contraseña web. ¿Sabes cuál es? AQUÍ te enseñamos cómo puedes crearla o actualizarla fácilmente.
El 21 de octubre se acerca, día en el que se dará inicio al registro de solicitudes para el retiro 2025 de hasta 4 UIT de la AFP. Por ello, es importante que los solicitantes conozcan cuál será el procedimiento a seguir y los datos que necesitará; entre ellos, se encuentra la clave web. ¿Sabes cuál tu contraseña?
Clave web de AFP para el retiro 2025
Dentro del proceso de solicitud, se pedirá tu número de Documento Nacional de Identidad y la clave web de tu AFP. Si en caso no está activa o no la recuerdas, puedes ingresar a tu plataforma, según la entidad en la que estés afiliada: Integra, Habitat, Profuturo o Prima. Si no la recuerdas, puedes seleccionar la opción 'Olvidé contraseña'.
AFP Habitat
- Entra a la web oficial: Mi Habitat Digital
- Selecciona "¿Olvidaste tu clave web? Genérala aquí"
- Completa los datos solicitados:
- Recibirás un código de verificación por correo o SMS.
- Ingresa el código y crea tu nueva clave web (de 6 a 12 caracteres, con letras y números).
- ¡Listo! Ya podrás ingresar a Mi Habitat para hacer trámites como el retiro AFP.
AFP Integra
- Ingresa a Mi Agencia Digital
- Selecciona la opción "Olvidé mi contraseña"
- Completa los datos que te pide el sistema:
- Ingresa el código y crea tu nueva clave web
- Acceder a tu cuenta para ver tus aportes, estados de cuenta, fondo y trámites como el retiro AFP.
AFP Profuturo
- Ve al sitio oficial de Profuturo AFP.
- Debajo del botón para ingresar, selecciona la opción "Genera tu Clave Web"
- Completa los datos solicitados: Tipo y número de documento, fecha de nacimiento.
- Verificación de que "no eres un robot"
- Cuando el sistema valide que los datos son correctos, Profuturo te enviará un mensaje de confirmación
- En ese mensaje recibirás los datos de tu clave o las instrucciones para finalizar la creación de la clave.
- Asegúrate de recordar tu nueva clave.
AFP Prima
- Entra al sitio oficial de AFP Prima
- Va la sección "Mi cuenta"
- Busca la opción que diga "Solicita tu clave web o ¿No recuerdas tu contraseña?"
- Llena los datos que te pedirán
- Resolver un captcha, para verificar que no eres un robot.
- Enviar la solicitud. AFP Prima enviará la nueva Clave Web al correo electrónico que tienes registrado
- Revisa tu correo para encontrar el mensaje con tu clave o instrucciones para activarla.
Cronograma de pago para recibir mi dinero de retiro AFP
Conoce cómo se realizará el desembolso de los montos de hasta S/ 5,350 por armada. Recuerda que si en caso tengas menos de 1 UIT en tu fondo de pensión, podrás retirar la totalidad de tu fondo en un solo desembolso.
- 1er desembolso: 30 días calendario después del ingreso de tu solicitud.
- 2do desembolso: 30 días calendario después del 1er desembolso.
- 3er desembolso: 30 días calendario después del 2do desembolso.
- 4to desembolso: 30 días calendario después del 3er desembolso.
