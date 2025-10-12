0

Link de retiro AFP estará disponible el 21 de octubre: estos son los 3 requisitos para presentar tu solicitud

El link de retiro AFP se aperturará el 21 de octubre y para poder presentar tu solicitud debes cumplir con 3 requisitos importantes.

Roxana Aliaga
El link de retiro AFP estará disponible desde el 21 de octubre.
El link de retiro AFP estará disponible desde el 21 de octubre. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
La Superintendencia de Bancas y Seguros compartió el cronograma de retiro AFP de hasta 4UIT, 21,400 soles. Sin embargo, el LINK de solicitudes estará disponible desde martes 21 de octubre, ya que este proceso se realizará 100% virtual.

El Link de retiro AFP será habilitado en los próximos días.

PUEDES VER: LINK de retiro AFP 2025: Conoce cómo será el registro y desde cuándo podrán realizarlo

LINK de retiro AFP: 3 requisitos para presentar tu solicitud

Para poder realizar la solicitud del retiro AFP, los ciudadanos deben saber que existen 3 requisitos importantes para que puedan presentar la solicitud de manera segura.

  • Número de DNI y datos personales
  • Clave web para ingresar a su cuenta AFP
  • Número de cuenta bancaria
link de retiro AFP

El link de retiro AFP estará disponible el 21 de octubre.

Link de retiro AFP: ¿Hasta estará disponible?

De acuerdo a la información brindada, el LINK de retiro AFP solo estará disponible hasta el viernes 16 de enero del 2026. La iniciativa busca que la población pueda tener mayor oportunidad solicitar la parte que le corresponde de sus fondos este 2025.

¿Cuáles son los bancos y cajas para retirar AFP?

Empresas administradoras de los fondos de pensiones como AFP Integra y Profuturo AFP publicaron la lista de bancos y cajas en las que los afiliados podrán retirar hasta 21,400 soles.

  • BCP
  • BBVA
  • Interbank
  • Scotiabank
  • Banbif
  • Banco Falabella
  • Caja Huancayo
  • Banco de la Nación (solo cuando es la única entidad disponible en la localidad).

Fechas de pago del retiro AFP 2025

A continuación, podrás conocer cuáles son las fechas de pagos tras presentar la solicitud de retiro AFP. Se debe tener en cuenta que, el dinero será depositado al banco designado por el ciudadano.

  • DNI terminado en 0: 20 de noviembre
  • DNI terminado en 1: 21 de noviembre
  • DNI terminado en 2: 24 de noviembre
  • DNI terminado en 3: 25 de noviembre
  • DNI terminado en 4: 26 de noviembre
  • DNI terminado en 5: 27 de noviembre
  • DNI terminado en 6: 28 de noviembre
  • DNI terminado en 7: 1 de diciembre
  • DNI terminado en 8: 2 de diciembre
  • DNI terminado en 9: 3 de diciembre
