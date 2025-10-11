- Hoy:
LINK de retiro AFP 2025: Conoce cómo será el registro y desde cuándo podrán realizarlo
Muchos ciudadanos buscan acceder al LINK de retiro AFP 2025 y cómo sería el registro que es 100% virtual. Más detalles en la nota.
El retiro AFP 2025 ya fue aprobado por el Estado peruano, esto quiere decir que diversos aportantes podrán acceder hasta 21,400 soles de sus fondos. Sin embargo, muchos desconocen cuándo estará disponible en LINK de desembolso, cómo será el registro y desde cuándo podrán realizarlo.
PUEDES VER: Solicitud de retiro AFP 2025: sin estos documentos claves no podrás acceder hasta S/ 21,400
La SBS ya publicó el cronograma de solicitudes, este se realizará de manera escalonada y de acuerdo al último número de tu Documento de Identidad (DNI). Por el momento, el LINK no está activo, pero una vez esté disponible comenzarán las inscripciones.
Link de Retiro AFP 2025
Las personas que quieran solicitar una parte de sus fondos deben saber que el link de retiro AFP 2025 estará disponible desde el martes 21 de octubre. La inscripción se realizará de manera ordenada y en las fechas indicadas por la Superintendencia de Bancas y Seguros.
Así sería el LINK del retiro AFP.
El retiro de la AFP será 100% digital, además, los afiliados deberán presentar una serie de información personal para poder realizar la solicitud, además, de contar con una cuenta bancaría personal, ya que ahí se depositará el monto.
LINK Retiro AFP: ¿Cómo será el registro?
Es posible que el link de retiro AFP solicite la misma información que años anteriores. Por ello, se pide a la población tener a la mano su Documento de Identidad, número de cuenta bancaría, datos personales, número de teléfono y correo electrónico.
Retiro AFP 2025: Fechas de pago
Conoce cuáles son las fechas de pago tras solicitar el retiro AFP 2025. Recuerda que el dinero será depositado de manera directa a la cuenta bancaría que ingresaste al momento de registrarte.
- DNI terminado en 0: 20 de noviembre
- DNI terminado en 1: 21 de noviembre
- DNI terminado en 2: 24 de noviembre
- DNI terminado en 3: 25 de noviembre
- DNI terminado en 4: 26 de noviembre
- DNI terminado en 5: 27 de noviembre
- DNI terminado en 6: 28 de noviembre
- DNI terminado en 7: 1 de diciembre
- DNI terminado en 8: 2 de diciembre
- DNI terminado en 9: 3 de diciembre
