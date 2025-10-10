Solicitud de retiro AFP 2025: sin estos documentos claves no podrás acceder hasta S/ 21,400

El Estado peruano aprobó que los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) pueden acceder al octavo retiro. La medida generó una gran alegría entre la población, quienes de acuerdo al cronograma dispuesto por la SBS podrán solicitar hasta 4UIT, equivalente a 21,400 soles.

Se debe tener en cuenta que al momento de enviar las solicitudes de retiro AFP 2025, los ciudadanos deben tener a la mano una serie de documentos que le serán solicitados por el formulario. ¿Cuáles son? Te lo decimos a continuación.

Solicitud de retiro AFP 2025: documentos para el desembolso

Los ciudadanos deben saber que el retiro AFP 2025 se realizará como años anteriores, esto quiere decir que, los ciudadanos deberán completar un formulario para solicitar su dinero. Por ello, es importante que tengas a la mano toda tu información personal.

Te solicitarán tu número de DNI, número de cuenta bancaría, datos personales, número de teléfono y correo electrónico. Ingresa la información solicitada de manera correcta, porque si tienes un error podrías presentar problemas para tu desembolso.

La SBS habilitará un LINK de registro.

Fecha de retiro AFP 2025

A continuación, podrás conocer cuáles son las fechas de retiro AFP 2025 tras presentar tu solicitud de acuerdo al último número de tu Documento de Identidad. ¡Toma nota!