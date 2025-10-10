0
EN VIVO
Bolivia vs Jordania por amistoso
EN DIRECTO
Perú vs Chile por el Clásico del Pacífico

Solicitud de retiro AFP 2025: sin estos documentos claves no podrás acceder hasta S/ 21,400

Si no tienes estos documentos a la mano y cometes un error en presentar tu solicitud, entonces tendrías problemas para cobrar hasta 21,400 soles.

Roxana Aliaga
El retiro AFP es una realidad este 2025 y beneficia a miles de ciudadanos.
El retiro AFP es una realidad este 2025 y beneficia a miles de ciudadanos. | Composición Líbero / Roxana Aliaga
COMPARTIR

El Estado peruano aprobó que los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) pueden acceder al octavo retiro. La medida generó una gran alegría entre la población, quienes de acuerdo al cronograma dispuesto por la SBS podrán solicitar hasta 4UIT, equivalente a 21,400 soles.

Conoce qué debes hacer si en caso tu empleador no ha depositado tus aportes de AFP.

PUEDES VER: Retiro AFP de hasta 4 UIT en 2025: ¿Qué debo hacer si mi empresa no deposita mis aportes?

Se debe tener en cuenta que al momento de enviar las solicitudes de retiro AFP 2025, los ciudadanos deben tener a la mano una serie de documentos que le serán solicitados por el formulario. ¿Cuáles son? Te lo decimos a continuación.

Solicitud de retiro AFP 2025: documentos para el desembolso

Los ciudadanos deben saber que el retiro AFP 2025 se realizará como años anteriores, esto quiere decir que, los ciudadanos deberán completar un formulario para solicitar su dinero. Por ello, es importante que tengas a la mano toda tu información personal.

Te solicitarán tu número de DNI, número de cuenta bancaría, datos personales, número de teléfono y correo electrónico. Ingresa la información solicitada de manera correcta, porque si tienes un error podrías presentar problemas para tu desembolso.

retiro afp

La SBS habilitará un LINK de registro.

Fecha de retiro AFP 2025

A continuación, podrás conocer cuáles son las fechas de retiro AFP 2025 tras presentar tu solicitud de acuerdo al último número de tu Documento de Identidad. ¡Toma nota!

  • DNI terminado en 0: 20 de noviembre
  • DNI terminado en 1: 21 de noviembre
  • DNI terminado en 2: 24 de noviembre
  • DNI terminado en 3: 25 de noviembre
  • DNI terminado en 4: 26 de noviembre
  • DNI terminado en 5: 27 de noviembre
  • DNI terminado en 6: 28 de noviembre
  • DNI terminado en 7: 1 de diciembre
  • DNI terminado en 8: 2 de diciembre
  • DNI terminado en 9: 3 de diciembre
Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Retiro ONP 2025: ¿Qué falta para su aprobación y cuánto dinero se podría desembolsar?

  2. ¿Dónde se encuentra Dina Boluarte? La expresidenta no habría llegado a su casa, según América TV

  3. DNI electrónico gratis: revisa dónde y quiénes podrán realizar el trámite este 2025

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano