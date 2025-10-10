0
Bolivia vs Jordania por amistoso
Perú vs Chile por el Clásico del Pacífico

Estos son los bancos y cajas autorizadas para acceder al retiro AFP 2025 de hasta 4 UIT

Cada vez falta menos para iniciar el proceso de registro de solicitudes para el octavo retiro AFP 2025. ¿Ya sabes a qué banco se te abonará el monto?

Angie De La Cruz
Conoce en qué bancos y cajas podrás realizar el desembolso de tus fondos aportados a la AFP.
Conoce en qué bancos y cajas podrás realizar el desembolso de tus fondos aportados a la AFP.
Desde el 21 de octubre, los afiliados podrán solicitar el retiro voluntario de sus fondos de AFP 2025. Para ello, es importante contar con el documento de identidad, correo electrónico y más datos, al momento de realizar el proceso mediante la plataforma web. Asimismo, asegúrate de tener tu número de cuenta en los bancos o cajas disponibles para el desembolso. ¿Cuáles son?

Bancos y cajas autorizadas para el retiro AFP 2025

Los interesados en acceder a sus fondos de hasta 4 UIT, tienen que saber que el documento de identidad y nombres completos registrados en AFP, deben coincidan con los de su entidad financiera. Además, se debe proporcionar el número de cuenta personal y no el Código de Cuenta Interbancaria (CCI). Estas son los bancos y cajas que puedes elegir:

  • Interbank
  • Banco Falabella
  • BCP
  • Caja Huancayo
  • BBVA
  • BanBif
  • Scotiabank

Por su parte, Profuturo AFP agregó a Banbif, Banco de Comercio, Banco GNB, Caja Sullana y Banco Ripley, como entidades activas en las que los afiliados podrán recibir sus aportes de hasta S/ 21,400. Recuerda que para evitar cualquier tipo de contratiempos o dificultades, se recomienda actualizar tus datos registrados.

retiro AFP

Puedes elegir alguna de las entidades financieras para acceder a tu retiro AFP.

¿Qué datos necesito para realizar mi solicitud de retiro AFP?

Una vez verificadas las fechas en las que te corresponde registrar tu solicitud de desembolso, asegúrate de contar con todos los datos a la mano, puesto que es muy probable que exista un tiempo limitado para el proceso, como sucedió anteriormente.

  • Documento de identidad
  • Contraseña web
  • Correo y celular actualizado
  • Número de cuenta a tu nombre.

Retiro AFP 2025: ¿Cuándo recibiré mi dinero?

El primer paso para acceder a tu dinero aportado, es presentar de manera correcta tu solicitud en la plataforma de Asociación de AFP. Posteriormente, solo queda esperar a que se cumpla el siguiente cronograma de pago:

  • Primer desembolso: 30 días después de registrar tu solicitud.
  • Segundo desembolso: 30 días después del primer pago.
  • Tercer desembolso: 30 días después del segundo pago.
  • Cuarto desembolso: 30 días después del tercer pago.

Cronograma de solicitud para el retiro AFP de hasta 4 UIT

Las fechas para registrar la solicitud de retiro de hasta S/ 21,400 han sido distribuidas, según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI).

  • Si termina en letra: 21 de octubre o el 19 de noviembre.
  • Si termina en 0: 22, 23 de octubre o 20 de noviembre.
  • Si termina en 1: 24, 27 de octubre y 21 de noviembre.
  • Si termina en 2: 28, 29 de octubre o 24 de noviembre.
  • Si termina en 3: 30, 31 de octubre o 25 de noviembre.
  • Si termina en 4: 3, 4 de noviembre o 26 de noviembre.
  • Si termina en 5: 5, 6 de noviembre o 27 de noviembre.
  • Si termina en 6: 7, 10 de noviembre o el 28 de noviembre.
  • Si termina en 7: 11, 12 de noviembre o 1 de diciembre.
  • Si termina en 8: 13, 14 de noviembre o 2 de diciembre.
  • Si termina en 9: 17, 18 de noviembre o 3 de diciembre.
