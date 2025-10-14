Solicitud de retiro de AFP 2025: LINKS oficiales de Habitat, Integra, Prima y Profuturo

El próximo 21 de octubre inicia el proceso de retiro AFP 2025 y en este marco, recientemente se informó que cada Administradora de Fondos de Pensiones pondrá a disposición un enlace oficial para que sus afiliados puedan realizar la solicitud voluntaria del desembolso de hasta S/ 21.400.

Lo primero que debes hacer es verificar a qué AFP perteneces, posteriormente, consulta en qué fechas te corresponderá presentar tu solicitud de manera virtual en la plataforma. Te compartimos los enlaces oficiales para que puedas realizar el procedimiento de manera segura y sencilla:

Cada AFP habilitará un link para el registro de solicitudes 2025.

Te recomendamos que no accedas a ningún enlace o plataforma que circulen por las redes sociales, puesto que podrías ser víctima de estafa. Asimismo, cuando te corresponda realizar tu solicitud, no compartas información personal con algún tercero o persona extraña, ya que correrías riesgos.

¿A qué AFP estoy afiliado?

Para saber a qué AFP estás afiliado en Perú, puedes seguir estos pasos oficiales y seguros. Recuerda que este servicio es gratuito y está disponible las 24 horas del día.

Ingresa al portal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS): dale clic aquí

Haz clic en "Consulta tu AFP".

Completa tus datos personales

Haz clic en "Consultar".

El sistema mostrará el nombre de la AFP en la que estás afiliado (Habitat, Integra, Prima o Profuturo) y, si corresponde, el estado de tu afiliación.

Cronograma de solicitud de retiro AFP 2025

Revisa el cronograma oficial para realizar la solicitud del octavo retiro de AFP 2025, según el último dígito de tu Documento Nacional de Identidad (DNI). En algunos casos, se brinda hasta 3 fechas para presentar tu solicitud en la plataforma web: