Solicitud de retiro de AFP 2025: LINKS oficiales de Habitat, Integra, Prima y Profuturo

Este 2025 no habrá un enlace único para registrar la solicitud de retiro AFP de hasta S/ 21.400, por lo que debes conocer en qué portal realizarás tu proceso.

Angie De La Cruz
Accede al portal oficial de cada AFP y conoce dónde tendrás que registrar tu solicitud de hasta S/ 21.400.
El próximo 21 de octubre inicia el proceso de retiro AFP 2025 y en este marco, recientemente se informó que cada Administradora de Fondos de Pensiones pondrá a disposición un enlace oficial para que sus afiliados puedan realizar la solicitud voluntaria del desembolso de hasta S/ 21.400.

Conoce cómo acceder a tu contraseña web o crearla desde la plataforma digital de tu AFP.

PUEDES VER: ¿Cuál es mi clave web de AFP para el retiro de hasta 4 UIT y cómo crearla desde la plataforma?

Lo primero que debes hacer es verificar a qué AFP perteneces, posteriormente, consulta en qué fechas te corresponderá presentar tu solicitud de manera virtual en la plataforma. Te compartimos los enlaces oficiales para que puedas realizar el procedimiento de manera segura y sencilla:

AFP

Cada AFP habilitará un link para el registro de solicitudes 2025.

Te recomendamos que no accedas a ningún enlace o plataforma que circulen por las redes sociales, puesto que podrías ser víctima de estafa. Asimismo, cuando te corresponda realizar tu solicitud, no compartas información personal con algún tercero o persona extraña, ya que correrías riesgos.

¿A qué AFP estoy afiliado?

Para saber a qué AFP estás afiliado en Perú, puedes seguir estos pasos oficiales y seguros. Recuerda que este servicio es gratuito y está disponible las 24 horas del día.

  • Ingresa al portal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS): dale clic aquí
  • Haz clic en "Consulta tu AFP".
  • Completa tus datos personales
  • Haz clic en "Consultar".
  • El sistema mostrará el nombre de la AFP en la que estás afiliado (Habitat, Integra, Prima o Profuturo) y, si corresponde, el estado de tu afiliación.

Cronograma de solicitud de retiro AFP 2025

Revisa el cronograma oficial para realizar la solicitud del octavo retiro de AFP 2025, según el último dígito de tu Documento Nacional de Identidad (DNI). En algunos casos, se brinda hasta 3 fechas para presentar tu solicitud en la plataforma web:

  • Si termina en letra: 21 de octubre o el 19 de noviembre.
  • Si termina en 0: 22, 23 de octubre o 20 de noviembre.
  • Si termina en 1: 24, 27 de octubre y 21 de noviembre.
  • Si termina en 2: 28, 29 de octubre o 24 de noviembre.
  • Si termina en 3: 30, 31 de octubre o 25 de noviembre.
  • Si termina en 4: 3, 4 de noviembre o 26 de noviembre.
  • Si termina en 5: 5, 6 de noviembre o 27 de noviembre.
  • Si termina en 6: 7, 10 de noviembre o el 28 de noviembre.
  • Si termina en 7: 11, 12 de noviembre o 1 de diciembre.
  • Si termina en 8: 13, 14 de noviembre o 2 de diciembre.
  • Si termina en 9: 17, 18 de noviembre o 3 de diciembre.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

