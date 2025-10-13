Retiro AFP Habitat 2025: LINK confirmado para registrar tu solicitud desde el 21 de octubre

El proceso de solicitud para el retiro de las Administradoras de Fondos de Pensiones en este 2025 comenzará pronto, por lo que los afiliados buscar absolver todas sus dudas antes de la fecha establecida. Por lo que si eres aportante a AFP Habitat, debes saber que el link oficial es https://retiro.afphabitat.com.pe, en esta plataforma podrás registrar tu pedido voluntario para acceder a tu dinero aportado.

Mediante sus plataformas oficiales, AFP Habitat compartió el enlace para que los afiliados sepan cuál es la página web confirmada, donde se podrá registrar la solicitud desde el próximo martes 21 de octubre. Sin embargo, es importante recordar que este proceso se realizará según el último dígito del DNI.

AFP Habitat: registro de solicitud para retiro de hasta 4 UIT

Si estás afiliado a AFP Habitat, la página en donde deberás registrar tu solicitud es https://retiro.afphabitat.com.pe. El proceso se podrá realizar de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., exceptuando los días feriados. Recuerda que para completar el formulario debes tener a la mano estos datos:

Documento de identidad vigente y el dígito verificador

Clave web activa

Número de celular

Correo electrónico

Código de Cuenta Interbancario (CCI) a tu nombre

Dirección exacta (domicilio)

Plataforma oficial de AFP Habitat para el proceso de retiro AFP 2025.

Respecto a la clave web, puedes generarla o actualizarla fácilmente en Mi Habitat Digital, puesto que será muy importante al momento de realizar el proceso de solicitud de retiro AFP de hasta S/ 21.400 de tus fondos. Te compartimos los pasos que debes seguir para obtener esta contraseña:

Ingresa al sitio web y ve a "Mi Habitat Digital"

Busca la sección "¿Olvidaste tu clave web?" y da clic en "Genérala aquí"

Escribe tu número de documento de identidad y listo

Tu clave será enviada a tu correo electrónico o mediante un mensaje de texto.

¿Cómo puedo ver mi saldo en AFP Habitat?

Para consultar el monto que tienes acumulado hasta el momento en tu fondo de AFP Habitat, tienes dos opciones, desde la plataforma Habitat Digital o a través de WhatsApp oficial con Habi, al número 981 211 004, que brinda atención las 24 horas del día.