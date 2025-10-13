Retiro ONP de hasta 21,400 soles: Lista de aportantes que cobrarían sus fondos este 2025

Gran parte de la población espera que el Congreso de la República y gobierno de José Jerí impulsen el nuevo retiro ONP de hasta 21,400 soles. Esta medida busca que los aportantes puedan acceder a una parte de sus fondos para cubrir gastos personales o familiares.

La iniciativa legislativa fue presentada por la congresista Ariana Maybee Ouré, congresista de Podemos Perú. El desembolso sería único y solo un grupo de afiliados a la Oficina de Normalización Previsional podrá realizar el desembolso que será de manera escalonada.

"El objeto es que los ciudadanos que opten por el mencionado retiro, puedan destinar esos recursos tanto para el pago de deudas, adquisición de una propiedad, tratamientos de salud personal o de familiares directos, así como para poder obtener mayor rentabilidad en alguna entidad bancaria", comentó la parlamentaria.

Retiro ONP de hasta 21,400 soles: Aportantes que accederán a sus fondos

Según la iniciativa de ley propuesta por la congresista Ariana Orué, solo algunas personas podrán cobrar una parte de sus fondos. Para conocer si eres uno de ellos, solo tienes que revisar las próximas líneas. ¡Toma nota!

Personas que no cobren una pensión

Aportantes que no trasladaron al Sistema Privado de Pensiones

Ciudadanos que no hayan recibido el Bono Reconocimiento

El retiro ONP 2025 aún no ha sido aprobado por el Gobierno peruano.

Retiro ONP 2025: ¿Cómo será el desembolso?

Si el Congreso de la República y el presidente José Jerí aprueba la iniciativa que busca el desembolso de hasta 21,400 soles, los afiliados podrán acceder a sus fondos de manera escalonada.