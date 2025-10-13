0
¡LO ÚLTIMO!
Acumulado y tabla del Clausura tras empate de Cusco FC
EN VIVO
Francia vs Islandia por Eliminatorias UEFA 2026

Retiro ONP de hasta 21,400 soles: Lista de aportantes que cobrarían sus fondos este 2025

Diversos aportantes esperan con ansias el retiro ONP, pero muchos desconocen que solo algunos podrían acceder hasta 21,400 soles este 2025.

Roxana Aliaga
El retiro de la ONP aún no ha sido evaluado por el Congreso.
El retiro de la ONP aún no ha sido evaluado por el Congreso. | Composición Líbero / Roxana Aliaga.
COMPARTIR

Gran parte de la población espera que el Congreso de la República y gobierno de José Jerí impulsen el nuevo retiro ONP de hasta 21,400 soles. Esta medida busca que los aportantes puedan acceder a una parte de sus fondos para cubrir gastos personales o familiares.

El pago de la ONP es una realidad en Perú e inicia hoy

PUEDES VER: El pago ONP es una realidad en Perú e inicia hoy: entrega será vía Banco de la Nación

La iniciativa legislativa fue presentada por la congresista Ariana Maybee Ouré, congresista de Podemos Perú. El desembolso sería único y solo un grupo de afiliados a la Oficina de Normalización Previsional podrá realizar el desembolso que será de manera escalonada.

"El objeto es que los ciudadanos que opten por el mencionado retiro, puedan destinar esos recursos tanto para el pago de deudas, adquisición de una propiedad, tratamientos de salud personal o de familiares directos, así como para poder obtener mayor rentabilidad en alguna entidad bancaria", comentó la parlamentaria.

Retiro ONP de hasta 21,400 soles: Aportantes que accederán a sus fondos

Según la iniciativa de ley propuesta por la congresista Ariana Orué, solo algunas personas podrán cobrar una parte de sus fondos. Para conocer si eres uno de ellos, solo tienes que revisar las próximas líneas. ¡Toma nota!

  • Personas que no cobren una pensión
  • Aportantes que no trasladaron al Sistema Privado de Pensiones
  • Ciudadanos que no hayan recibido el Bono Reconocimiento
retiro onp

El retiro ONP 2025 aún no ha sido aprobado por el Gobierno peruano.

Retiro ONP 2025: ¿Cómo será el desembolso?

Si el Congreso de la República y el presidente José Jerí aprueba la iniciativa que busca el desembolso de hasta 21,400 soles, los afiliados podrán acceder a sus fondos de manera escalonada.

  • Primer depósito: Hasta una (1) UIT en el lapso de los 30 días calendario posteriores a la aprobación de la solicitud.
  • Segundo depósito: Hasta una (1) UIT dentro de los siguientes 30 días posteriores al primer depósito.
  • Tercer depósito: Hasta una (1) UIT dentro de los siguientes 30 días posteriores al segundo depósito.
  • Cuarto depósito: Hasta una (1) UIT dentro de los siguientes 30 días posteriores al tercer desembolso.
  • En caso el dinero total sea menor a una UIT, se realizará un único depósito.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. ¿Habrá paro nacional el miércoles 15 de octubre? Lo último que se sabe

  2. Metropolitano suspende servicio ante paro de transportistas: solo estas rutas SÍ funcionan

  3. Nuevos beneficios laborales para estos docentes en Perú: pago de CTS, subsidios y mucho más

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano