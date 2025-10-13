- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Islandia vs Francia
- Uruguay vs. Uzbekistán
- Selección Peruana
- Universitario
- Alianza Lima
- Minedu
Retiro ONP de hasta 21,400 soles: Lista de aportantes que cobrarían sus fondos este 2025
Diversos aportantes esperan con ansias el retiro ONP, pero muchos desconocen que solo algunos podrían acceder hasta 21,400 soles este 2025.
Gran parte de la población espera que el Congreso de la República y gobierno de José Jerí impulsen el nuevo retiro ONP de hasta 21,400 soles. Esta medida busca que los aportantes puedan acceder a una parte de sus fondos para cubrir gastos personales o familiares.
La iniciativa legislativa fue presentada por la congresista Ariana Maybee Ouré, congresista de Podemos Perú. El desembolso sería único y solo un grupo de afiliados a la Oficina de Normalización Previsional podrá realizar el desembolso que será de manera escalonada.
"El objeto es que los ciudadanos que opten por el mencionado retiro, puedan destinar esos recursos tanto para el pago de deudas, adquisición de una propiedad, tratamientos de salud personal o de familiares directos, así como para poder obtener mayor rentabilidad en alguna entidad bancaria", comentó la parlamentaria.
Retiro ONP de hasta 21,400 soles: Aportantes que accederán a sus fondos
Según la iniciativa de ley propuesta por la congresista Ariana Orué, solo algunas personas podrán cobrar una parte de sus fondos. Para conocer si eres uno de ellos, solo tienes que revisar las próximas líneas. ¡Toma nota!
- Personas que no cobren una pensión
- Aportantes que no trasladaron al Sistema Privado de Pensiones
- Ciudadanos que no hayan recibido el Bono Reconocimiento
El retiro ONP 2025 aún no ha sido aprobado por el Gobierno peruano.
Retiro ONP 2025: ¿Cómo será el desembolso?
Si el Congreso de la República y el presidente José Jerí aprueba la iniciativa que busca el desembolso de hasta 21,400 soles, los afiliados podrán acceder a sus fondos de manera escalonada.
- Primer depósito: Hasta una (1) UIT en el lapso de los 30 días calendario posteriores a la aprobación de la solicitud.
- Segundo depósito: Hasta una (1) UIT dentro de los siguientes 30 días posteriores al primer depósito.
- Tercer depósito: Hasta una (1) UIT dentro de los siguientes 30 días posteriores al segundo depósito.
- Cuarto depósito: Hasta una (1) UIT dentro de los siguientes 30 días posteriores al tercer desembolso.
- En caso el dinero total sea menor a una UIT, se realizará un único depósito.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50