Cronograma Banco de la Nación octubre 2025: pago de sueldo y pensiones para el sector público

Para octubre de 2025, el cronograma de pagos del Banco de la Nación establece fechas específicas tanto para los pensionistas como para los trabajadores del sector público, para que accedan a sus pensiones y sueldos del mes. ¿Quieres saber cuándo te corresponde cobrar? AQUÍ podrás verificar la información.

Pagos para pensionistas de la ONP 19990 en octubre 2025

Los pensionistas del Decreto Ley 19990 (ONP) pueden cobrar su pensión en el Banco de la Nación, o en agencias del BBVA, Banco GNB, BanBif e Interbank, según la letra inicial del apellido paterno. Cabe destacar, que este grupo de beneficiarios acceden a sus pagos durante los primeros días del mes.

Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre A y C: cobran el martes 7 de octubre .

. Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre D y L: cobran el jueves 9 de octubre .

. Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre M y Q: cobran el viernes 10 de octubre .

. Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre R y Z: cobran el lunes 13 de octubre.

Trabajadores del sector público y pensionistas ya tienen fecha de cobro en octubre 2025.

Cronograma de pagos de pensiones para el sector público

Martes 14 de octubre: Educación (inc. Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficina Nacional de Proceso Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.

Miércoles 15 de octubre: Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Jueves 16 de octubre: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Viernes 17 de octubre: Ministerio de la Producción, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Fechas de pago de sueldos para trabajadores del sector público octubre 2025

Lunes 20 de octubre: Educación (inc. Universidades), la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Defensa, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Justicia, las Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, la Contraloría General de la República, el Congreso de la República, el Ministerio Agrario y Riego, y el Ministerio de Energía y Minas

Martes 21 de octubre: Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Defensoría del Pueblo

Miércoles 22 de octubre: Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Registro Nacional de identificación y Estado Civil