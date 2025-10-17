Gobierno declarará estado de emergencia en Lima: ¿Desde cuándo iniciará la medida?
Ante el incremento de sicariato y extorsión, el premier de José Jerí indicó que se declarará en estado Lima Metropolitana. Conoce AQUÍ desde cuándo.
Durante una conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, dio a conocer que el gobierno de José Jerí declarará en emergencia Lima Metropolitana ante el aumento de casos de extorsión, sicariato y delincuencia.
PUEDES VER: ¿Se confirmó nueva marcha para el viernes 17 de octubre tras la muerte de Eduardo Ruiz? Últimas noticias
Según informó el primer ministro, la medida estará acompañada de un paquete de acciones orientas a reforzar la seguridad ciudadana y enfrentar la delincuencia que está atacando a gran parte de la población.
"Vamos a anunciar la decisión del gobierno de declarar en emergencia, por lo menos Lima Metropolitana, pero esto a diferencia de otras ocasiones no puede ser simplemente una declaratoria etérea, subjetiva que no sirva al ciudadano común, tiene que venir acompañado de un paquete de medidas concretas y eficaces", mencionó el premier de José Jerí.
Gobierno de Jerí declarará estado de emergencia Lima.
¿Desde cuándo inicia el estado de emergencia?
Por el momento, no hay una fecha estipulada, pero es posible que en los próximos días el estado de emergencia sea declarado de manera oficial. Ernesto Álvarez anunció que se considerará el toque de queda en los 43 distritos de la capital.
Recordemos que, durante una reunión del presidente José Jerí con algunos alcaldes de Lima, se propuso la implementación del toque de queda, el mandatario indicó que se evaluará la medida para que sea 100% efectiva.
