¿A qué hora comienza el paro nacional del 15 de octubre? Puntos de concentración y últimas noticias

Un nuevo paro nacional ha sido convocado para el miércoles 15 de octubre. Esta protesta contará con la participación de diversos gremios, colectivos, sindicatos y estudiantes, la medida busca respuestas concretas del Estado peruano y Congreso de la República a la delincuencia, sicariato, extorsión y corrupción.

Hasta el momento, el Ejecutivo no ha entregado restados tangibles, por ello, la población exige que se tomen acciones urgentes y rápidas para frenar la violencia que está afectando al país, además, buscan una reforma en el sistema político, ya que no están de acuerdo con las decisiones que estado tomando.

Ante esta situación, diversas personas buscan conocer cuáles son los puntos de concentración, así como a qué hora comenzará la protesta nacional, recordemos que en el último paro, diversas líneas de transporte bloquearon las vías de Panamericana Norte y Sur.

¿A qué hora comienza el paro nacional?

La movilización del miércoles 15 de octubre comenzará a las 8:00 a.m. en diversos puntos de Lima y Callao. Los puntos de concentración será en Lima Norte, Sur, Este y Oeste, por ello, se pide a la población tomar sus precauciones, ya que podrían bloquearse algunas vías.

El paro nacional comenzará a las 8:00 a.m.

Paro nacional: Puntos de concentración

Por el momento, no hay un mapa oficial del recorrido, ni de todos los puntos de concentración, pero los gremios reportan que se agruparán en zonas estratégicas de Lima, porque así podrán llegar a las avenidas principales del Centro de Lima.

Bloque Universitario participará en el Paro nacional

La convocatoria fue realizada por el Bloque Universitario, agrupación de estudiantes de universidades públicas y privadas como: Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) y Estudiantes de la Universidad Agraria (FEUA).