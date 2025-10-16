General Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional del Perú, confirmó que el suboficial de tercera Luis Magallanes disparó contra el manifestante Eduardo Ruíz, que se encontraba en la Plaza Francia, ubicada en el Centro de Lima.

Policía Luis Magallanes disparó contra Eduardo Ruiz, informó la PNP

"El autor del disparo es el suboficial de tercera, Luis Magallanes, quien pertenece a la dirección de Investigación Criminal (Dirincri), no al grupo terna", puntualizó el General de la PNP tras realizarse las investigaciones del caso.

Según dio a conocer el Coronel Arriola, el caso será realizado por un fiscal penal, porque este hecho es aislado al planeamiento que tuvo la Policía Nacional del Perú. Además, enfatizó que Luis Magallanes será separado de la institución.

Videos registrados por cámaras de seguridad han revelado que otro joven también realizó disparos en la Plaza Francia, lugar donde ocurrió el asesinato de Eduardo Ruiz. Ante ello, Arriola confirmó que este segundo sujeto pertenece a la Policía y ya está detenido junto a Magallanes.

"Nuevamente, la Policía reitera las condolencias a los familiares y amigos de Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, que Dios lo tenga en su gloria, le pido perdón a su familia, en nombre de los 140 mil policías", mencionó el General Óscar Arriola al finalizar sus declaraciones.