¿Se confirmó nueva marcha para el viernes 17 de octubre tras la muerte de Eduardo Ruiz? Lo último que se sabe

Las manifestaciones del miércoles 15 de octubre dejaron aproximadamente 100 heridos y un fallecido. Eduardo Ruiz Sáenz murió tras recibir un impacto de bala de un presunto policía vestido de civil. Esta situación generó indignación en la población, ya que no se respetó el derecho a la protesta.

Ante esta situación, gran parte de la población busca conocer si la 'Generación Z', Bloques Universitarios y otros gremios realizarán una nueva marcha para el viernes 17 de octubre. Recordemos que, la movilización es en contra el Estado peruano, porque no toman medidas ante la situación que afronta el país.

Marcha viernes 17 de octubre: ¿Habrá una nueva protesta tras muerte de Eduardo Ruiz?

Hasta el momento, la 'Generazión Z', Bloques Universitarios y otros gremios no han confirmado una nueva protesta para el viernes 17 de octubre, pero es posible que en las próximas horas se anuncie una nueva protesta, ya que diversos jóvenes han manifestado su malestar tras la marcha del miércoles 15.

Aún no han confirmado marcha 17 de octubre.

Muerte de Eduardo Ruíz Sáenz fue por arma de fuego, según DININCRI

Agentes de la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional confirmaron que la muerte de Eduardo Ruíz Sáenz fue por un proyectil de arma de fuego. El joven se encontraba junto a su hermano por la Plaza Francia, ubicada en el Centro de Lima.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que al Hospital Arzobispo Loayza ingresaron 16 personas heridas en las manifestaciones. Uno de ellos llegó sin signos vitales, dos están en Unidad de Trauma Shock, otro en sala de operaciones y los demás presentan heridas leves. Además, se indicó que en el Hospital Dos de Mayor se atendió a cuatro heridos con politraumatismos.