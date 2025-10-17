Metropolitano anuncia desvío HOY por manifestación: ATU lanza comunicado sobre rutas afectadas

0
Diversas rutas del metropolitano han sido desviadas por la manifestación de HOY, viernes 17 de octubre. Conoce las nuevas rutas, según la ATU.

Roxana Aliaga
Metropolitano anuncia desvío por manifestaciones hoy, 17 de octubre.
Metropolitano anuncia desvío por manifestaciones hoy, 17 de octubre. | Composición Líbero / Roxana Aliaga
Mediante sus redes sociales, la Autoridad de Transporte Urbano dio a conocer que su servicio regular presentará cambios por manifestación en la avenida Emancipación, ubicada en el Centro de Lima. La ruta A circulará por la avenida Alfonso Ugarte, con parada en la estación Quilca.

Ciudadanos buscan conocer si habrá una nueva marcha el 17 de octubre.

Mientras que la ruta C, solo llegará hasta la estación Central. Se recomienda a la población tomar sus precauciones ante los cambios anunciados por la ATU. Se espera que en las próximas horas, el servicio regrese a tu recorrido tradicional.

metropolitano desvío

Comunicado de la ATU.

Paro de transportistas: Anuncian apagado de motores este 17 de octubre

Tras el atentado de una combi de transporte urbano en Lurín y la muerte del rapero Eduardo Ruiz. Empresas de Lima de Norte, Sur, Este y Centro anunciaron que acatarán un apagado de motores durante 3 minutos como muestra de duelo ante la situación que vive el país.

"Las Empresas de Transporte urbano de pasajeros de Lima y Callao representadas por los Conos del Norte, Centro, Este y Sur, el día viernes 17 de octubre del presente año realizarán un apagado de motores tres (03) minutos a las 12:00 (mediodía), por el asesinato de dos colaboradores del transporte, vilmente asesinados en el distrito de Lurín en horas de la noche del jueves 16 de octubre. Así mismo nuestra solidaridad por el joven Eduardo Ruiz asesinado por un acto de violencia el día miércoles 15 de octubre", se lee en el post

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

