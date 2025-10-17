Metropolitano anuncia desvío HOY por manifestación: ATU lanza comunicado sobre rutas afectadas

Mediante sus redes sociales, la Autoridad de Transporte Urbano dio a conocer que su servicio regular presentará cambios por manifestación en la avenida Emancipación, ubicada en el Centro de Lima. La ruta A circulará por la avenida Alfonso Ugarte, con parada en la estación Quilca.

Mientras que la ruta C, solo llegará hasta la estación Central. Se recomienda a la población tomar sus precauciones ante los cambios anunciados por la ATU. Se espera que en las próximas horas, el servicio regrese a tu recorrido tradicional.

Comunicado de la ATU.

Paro de transportistas: Anuncian apagado de motores este 17 de octubre

Tras el atentado de una combi de transporte urbano en Lurín y la muerte del rapero Eduardo Ruiz. Empresas de Lima de Norte, Sur, Este y Centro anunciaron que acatarán un apagado de motores durante 3 minutos como muestra de duelo ante la situación que vive el país.

"Las Empresas de Transporte urbano de pasajeros de Lima y Callao representadas por los Conos del Norte, Centro, Este y Sur, el día viernes 17 de octubre del presente año realizarán un apagado de motores tres (03) minutos a las 12:00 (mediodía), por el asesinato de dos colaboradores del transporte, vilmente asesinados en el distrito de Lurín en horas de la noche del jueves 16 de octubre. Así mismo nuestra solidaridad por el joven Eduardo Ruiz asesinado por un acto de violencia el día miércoles 15 de octubre", se lee en el post